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    Вінничанка представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Пекіні (фото)

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    Валентина Камінська - Вінничанка представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Пекіні (фото)
    Валентина Камінська

    Валентина Камінська – перша і єдина представниця Вінниччини на XXIV-х Зимових Олімпійських іграх

    Спортсменка з Вінниччини Валентина Камінська представить Україну на зимових Олімпійських іграх з лижного спорту. Наразі дівчина разом зі збірною перебуває на навчально-тренувальних зборах в Італії.

    Про це повідомляють у Вінницькій обласній державній адміністрації.

    «Валентина Камінська – перша і єдина представниця Вінниччини на XXIV-х Зимових Олімпійських іграх. Нині це останні передолімпійські збори. Адже 1 лютого Валентина вирушить до Китаю - на XXIV зимові Олімпійські ігри у Пекіні. Гордість і хвилювання переживатиме тренер – Валерій Погребняк. Він надзвичайно пишається своєю ученицею, оскільки це роки тренувань і досягнень», – зазначив голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов.

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    Вінничанка представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Пекіні (фото)
    Вінничанка представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Пекіні (фото)

    На змагання поїдуть 45 спортсменів з 12 спортивних дисциплін: біатлон, бобслей, гірськолижний спорт, лижне двоборство, лижні гонки, санний спорт, скелетон, сноубординг, стрибки на лижах з трампліну, фігурне катанні, фристайл та шорт-трек. Вперше в історії зимових Олімпійських ігор Україну представили у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатики) та у жіночому бобслеї (монобоб).

    Зимові Олімпійські ігри в Пекіні стартують 4 лютого і триватимуть два тижні.

    Теги: спорт Олімпіада Вінниччина лижне двоборство
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    Вінничанка представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Пекіні (фото)