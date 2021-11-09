Денісова повідомила, що посол Грузії скасував зустріч з нею

На зустрічі мова мала йти про Саакашвілі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі скасував зустріч, на якій омбудсменка мала намір обговорити порушення прав голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі через його затримання та ув’язнення. Про це вона повідомила на своєму Telegram-каналі.

«Отримала інформацію, що надзвичайний і повноважний посол Республіки Грузія в Україні Георгій Закарашвілі відкликав свою пропозицію у проведенні зустрічі зі мною «з огляду на політичний контекст заяви МЗС України щодо Міхеіла Саакашвілі й необхідність подальших консультацій з МЗС Грузії», – написала посадовиця.

Денісова пояснила, що під час зустрічі хотіла одержати пояснення щодо порушень права на життя та медичну допомогу й процесуальних прав Саакашвілі. Вона також нагадала, що політик голодує вже 40 днів, а з 6 листопада відмовився від прийому ліків, вітамінів та підтримуючих препаратів. При цьому консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я.

«Вчорашні дії грузинської влади щодо примусового переведення Михайла до пенітенціарного медичного закладу пpи установi виконання покарань № 18 міста Глдані загострили ситуацію, яка сьогодні загрожує його життю і здоров’ю», – наголосила омбудсман.

Саакашвілі примусового перевели до пенітенціарного медичного закладу пpи установi виконання покарань № 18 міста Глдані

Також Денісова заявила, що Саакашвілі зазнав побиття з боку грузинських правоохоронців. За її словами, це сталося під час його примусового переведення до пенітенціарного медичного закладу.

«Зі слів омбудсмана Грузії, через супротив поміщенню у заклад Міхеілу Саакашвілі було завдано тілесні ушкодження співробітниками Спеціальної пенітенціарної служби Грузії», написала посадовиця.

За її словами, при цьому ув’язнені в установі № 18 застосовують словесну агресію та погрозливі вигуки на адресу Саакашвілі, які чутно в його камері.

«Дії грузинської влади та перебування Михайла Саакашвілі в таких умовах є порушенням статей 2 та 3 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та статті 1 Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання», – наголосила Денісова.

Відомо, що Саакашвілі продовжує голодування. Також його адвокат заявляє про побиття експрезидента.

Напередодні Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».