Стан здоров'я Саакашвілі критичний – лікар

Лікар зазначив, що з кожною годиною стан Саакашвілі погіршується

Лікар Саакашвілі заявив, що за кілька годин стан політика буде критичним

Стан експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, який 38-й день продовжує голодування у в'язниці, критичний, і ситуація може погіршитися в найближчі години. Про це заявив журналістам особистий лікар експрезидента Ніколоз Кіпшидзе після відвідування пацієнта, повідомляє «Новости - Грузия».

«Це трагедія, тому що деякі показники з кожною годиною погіршуються. Ситуація на даний момент критична», – сказав він.

Кіпшидзе закликав скликати консиліум лікарів, запрошених МОЗ Грузії пару тижнів тому для моніторингу за станом здоров'я екс-президента.

«Я прошу членів консиліуму негайно зібратися і вирішити, що робити. Його стан стане критичнішим за критичний, можливо, через кілька годин», – додав він.

Напередодні Саакашвілі заявив, що відмовляється від прийому медикаментів та поживних сумішей.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

Проте опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу.