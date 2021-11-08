Стало відомо, куди Саакашвілі вивезли з в'язниці

Експрезидента вивезли з метою недопущення погіршення стану здоров’я та у зв'язку з підвищеною небезпекою

Пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні. Про це йдеться у заяві Пенітенціарної служби.

«З метою недопущення погіршення стану здоров’я та у зв'язку з підвищеною небезпекою ув’язненого Михайла Саакашвілі перевели з 12-ї виправної установи до медичної установи для обвинувачених і засуджених №18. Додаткову інформацію будемо надавати громадськості поетапно», – заявили в службі.

Раніше сьогодні народна депутатка від «Слуги народу» та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що експрезидента Грузії вивезли з в'язниці гелікоптером.

Сьогодні Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Напередодні лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

Проте опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу.