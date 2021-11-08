Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером – Ясько

Михайла Саакашвілі, ймовірно, почали перевозити в лікарню в Горі

Ув'язненого в Грузії експрезидента Михайла Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером. Про це повідомила у Facebook народна депутатка від «Слуги народу» та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько.

«Є інформація, що Михайла Саакашвілі почали перевозити в лікарню в Горі вертольотом (ніби). Але ця інформація не підтверджена», – написала Ясько та оприлюднили відео з гелікоптером.

Сьогодні Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Напередодні лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

Проте опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу.