Саакашвілі: я помру від голоду, щоб звільнити Грузію

Михайло Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях

Колишній президент Грузії порівняв своє ув'язнення зі смертною карою

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який перебуває у в'язниці, заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Сакашвілі заявив, що помре від голоду, аби своїм прикладом звільнити Грузію, зберегти її європейський шлях і «зняти з кігтів» російських олігархів.

Також він попросив зосереджувати увагу не на його здоров'ї, а на питанні «вкрадених» виборів і поверненні влади грузинському народові.

«Ось чому це абсолютно неприпустимо і прошу всіх не робити моє здоров'я головним питанням порядку денного, не висвітлювати моє голодування, головна мета: питання вкрадених виборів та повернення уряду грузинському народу. Мій голод – це спосіб його досягти, і його не можна просунути далі за мету», – написав Саакашвілі.

Він порівняв своє ув'язнення зі смертною карою.

«У 1998 році я був головою Правового комітету парламенту. За моєї ініціативи було ухвалене історичне рішення про скасування смертної кари у Грузії. Я й уявити не міг, що через роки у країні відновлять страту, і, за іронією долі, відновлять її мені. Нічого страшного, усіляке буває, але зло ніколи не може наздогнати добро», – заявив колишній президент Грузії.

Напередодні лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

Проте опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу.