Саакашвілі продовжує голодування: адвокат заявляє про побиття експрезидента

Саакашвілі нібито із застосуванням сили вивели з машини і вселили в камеру

Колишній президент Грузії протестує проти переведення до Глданської в'язниці

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі відмовляється від лікування і продовжує голодування вже у тюремній лікарні, куди його напередодні перевели проти його бажання. Про це повідомляє Грузія Online.

Представник апарату омбудсмена Грузії заявив, що Саакашвілі розміщений в ізольованій палаті, поблизу периметру його палати немає інших ув'язнених.

Він також додав, що на знак протесту проти переведення до Глданської в'язниці Саакашвілі відмовився виходити з машини, якою його перевозили. За його словами, експрезидента за руки із застосуванням сили вивели з машини і вселили в камеру.

Саакашвілі 8 листопада доправили до лікарні в'язниці №18 у Глданському районі Тбілісі із в'язниці в Руставі.

МЗС України закликає перевести Саакашвілі до цивільного медичного закладу.

Нагадаємо, пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» та кохана Саакашвілі Єлизавета Ясько заявила, що експрезидента Грузії вивезли з в'язниці гелікоптером.

Напередодні Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Водночас, прем'єр Грузії категорично виключив передачу Саакашвілі Україні. Він заявив, що передача експрезидента Україні або його дострокове звільнення означатимуть, що «влада Грузії не поважає законів країни».

Проте опозиція дала владі Грузії 24 години на госпіталізацію колишнього президента країни Михайла Саакашвілі до цивільної клініки, інакше її представники закликатимуть до масштабного мітингу.

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