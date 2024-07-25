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Депутати виявили у президії Верховної Ради символи Московської церкви (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Депутати виявили у президії Верховної Ради символи Московської церкви (фото)
Народні депутати знайшли в президії наклейки, які ставлять при освяченні приміщення
фото: Володимир Ар'єв/Facebook

Одна з наклейок була виявлена біля крісла президента

Народні депутати від «Європейської Солідарності» знайшли в президії парламенту наклейки, які ставить Московська церква при освяченні приміщення. Одна наклейка була виявлена біля крісла президента, одна за українським прапором і дві на стінах. Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький.

Депутати виявили у президії Верховної Ради символи Московської церкви (фото) фото 1

«Друзі, допоможіть розібратися. Боремося тут за заборону російської церкви. І от знайшли у президії і на місці президента дивні хрести. Написи старословʼянською, хрест такої форми, яка типова для російської церкви. То хто освячував президію ? Може, я помиляюся?», – написав Княжицький.

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Як додав народний депутат Володимир Ар'єв, експрес-розслідування показало, що наклейки зʼявились за часів спікерства Володимира Литвина, який був прихожанином московського патріархату і нікого іншого не пустив би в залу Верховної Ради.  «Кілька опитаних ієрархів ПЦУ підтвердили, що в них таких наклейок немає і не було раніше за часів Київського Патріархату», – додав Ар'єв.

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Нагадаємо, фракція «слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. У відповідь, як передавав «Главком» , народні депутати заблокували трибуну, вимагаючи розгляду законопроєкту про заборону московської церкви № 8371. Депутати ЄС, Батьківщина, «Слуга народу», «Голос». В парламенті - перерва. Раніше на погоджувальній раді не було підтримано внесення законопроєкту у порядок денний.

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Теги: Московська церква в Україні хрест Микола Княжицький церква

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