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Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя
Українки зустрілися з Папою Римським в середу, 26 червня, після завершення загальної аудієнції
фото: vaticannews.va

Усі жінки розповідають, що востаннє мали зв’язок зі своїми сином і коханими ще навесні 2022 року

Папа Франциск зустрівся з групою українських жінок, близькі яких захищали Маріуполь та отримали в Росії судові вироки. Під час зустрічі зі Святішим Отцем жінки передали йому списки, інформацію про своїх близьких, а також символічні подарунки. Про це повідомляє Vatican News

Жінки розповіли, що їхні рідні – оборонці Маріуполя, які в російських судилищах отримали судові вироки на тривалі терміни або й пожиттєво, через що їх виключили зі списків на обмін. До них не мають доступу міжнародні організації, такі як Червоний Хрест. 

«У нас сто один незаконно ув'язнений саме з «Азову», і ми дуже хочемо, щоб саме за них всіх поклопотався Папа Римський, попросив, звернувся до Путіна, тому що поміняти їх можливо лише через амністію або помилування. Вони їм там уже не потрібні, а нам потрібні, ми їх чекаємо», – розповіла одна з жінок, Тетяна, 24-річний єдиний син якої вже понад два роки перебуває в російському полоні.

Усі жінки розповідають, що востаннє мали зв’язок зі своїми сином і коханими ще навесні 2022 року.

«Я його чула крайній раз 16 травня 2022 року, він сказав: «Не хвилюйся, все буде добре. Скоро побачимося. Будемо готуватися до справжнього весілля». Тому що ми розписані, але весілля в нас як такого не було і ми планували», – розповіла ще одна українка, Тамара, зазначаючи, що після того бачила свого нареченого лише на сайтах, на яких розповідали про «судовий процес», за підсумками якого чоловік отримав довічне ув'язнення.

Тамара також дізналася, що її нареченого утримують у колонії «Северний волк» у Сибіру – тій самій, де перебував Навальний, що є однією з найсуворіших.

Папа Римський зустрівся з рідними полонених захисників Маріуполя фото 1
фото: vaticannews.va

Ще одна жінка, Алла, востаннє обійняла чула голос свого чоловіка 18 травня 2022 року. Він був поранений у руку.  Згодом Алла бачила чоловіка на російських сайтах у новинах: восени 2023 року його «засудили» на 24 роки ув'язнення, а у квітні – на 28. Відтоді жінка не має жодної інформації про свого чоловіка.

Віолетта розповіла, що інформацію про свого чоловіка отримує лише з російських телеграм-каналів. Звідти дізналася про так званий судовий процес у терористичній «ДНР», де чоловіка «засудили» до довічного ув’язнення. Жінка додала, що вони навіть не встигли пожити як сім’я, оскільки шлюб з коханим уклали дистанційно в березні 2022 року.

«Росія каже, що вони можуть повернутися додому тільки шляхом помилування або амністії від Путіна. Тому звичайним обміном наші рідні не повернуться. Єдиний шлях – впливати на Росію будь-якими способами. І Папа Римський міг би, можливо, поклопотатися про наших рідних і допомогти нам у їхньому поверненні», – додає вона.

Жінки додали, що не опускати руки й іти вперед їм допомагає взаємна підтримка, акції небайдужих людей, які відбуваються щонеділі в Києві. Рідні військовополонених намагаються використати всі можливості, аби повернути їх додому. Тому вирішили розповісти Папі свої історії, аби він «зрозумів, наскільки довго вони там і через які страждання вони пройшли».

Нагадаємо, учора, 25 червня, Україна змогла повернути з російського полону 90 захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону», – зазначив він. За словами Зеленського, з полону вдалося повернути воїнів Нацгвардії, ВМС, ЗСУ, тероборонців, прикордонників.

До слова, у червні Зеленський зустрівся з Папою Римським.

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