Найважливіші свята Православної церкви України у липні: нові дати

В останній день липня триватиме підготовка до початку Успенського посту

На липень припадає чимало свят, важливих подій, вшанування пам՚яті багатьох святих. Про те, які церковні урочистості будуть у цьому місяці повідомила Православна церква України.

На початку місяця згадують святих чудотворців Косму та Даміана, які жили у ІІІ столітті та були благословенні Господом даром зцілення, який застосовували всім на благо і лікували безкоштовно, за що їх називали безсрібниками.

7 липня за новоюліанським календарем – день Всіх святих землі Української. У цей же день вшановують святих новомучеників ХХ століття, які від безбожницьких гонінь постраждали, а також преподобних Іова та Феодосія Манявських, які вважаються засновниками Манявської обителі (Українського Афону).

11 липня – день вшанування пам՚яті рівноапостольної княгині Ольги, яка була першою жінкою-християнкою на великокняжому престолі Києва. А 15 липня – день пам՚яті її онука, рівноапостольного князя Володимира Великого, якому завдячуємо остаточним утвердженням православної віри: у 988 році він ухвалив рішення свою державу будувати як християнську. 15 липня відзначатиметься вже 1036-а річниця Хрещення Руси-України.

колаж: ПЦУ

Пам՚ять святого пророка Іллі відзначатиметься не 2 серпня, як раніше, а 20 липня.

22 липня вшановують рівноапостольну Марію Магдалину, яка є однією з найвідоміших жінок в історії християнської віри.

24 липня – благовірних князів Бориса і Гліба, 25-го – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, а 27-го – пам՚ять великомученика і цілителя Пантелеймона.

В останній день липня триватиме підготовка до свята Винесення древ чесного і животворчого Хреста Господнього, а також до початку Успенського посту.

Як зазначає ПЦУ, у звʼязку з календарною реформою цього року свято апостолів Петра і Павла вшанували раніше, ніж настав визначений традицією період Петрового посту, який триває від понеділка після памʼяті Всіх святих до дня першоверховних апостолів. За прикладом інших Церков, які запровадили раніше новоюліанський календар, для тих, хто бажає дотриматися апостольського посту, Церква радить робити це у перші будні дні липня, від понеділка до пʼятниці (1-5 липня).

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.