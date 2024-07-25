Держслужба етнополітики та свободи совісті відповіла соратниці Порошенка словами апостола Павла

Депутатка Федина зазначила, що Держслужба з етнополітики саботувала роботу над законопроєктом про заборону УПЦ МП

Держслужба з етнополітики порадила нардепці не вестися на провокації, підготовлені не в Україні

Народна депутатка від фракції «Європейська солідарність» Софія Федин розкритикувала позицію Держслужби з етнополітики, яка написала негативний висновок щодо законопроєкту про заборону УПЦ МП. На коментар нардепки відомство відповіло словами апостола Павла.

Федина зазначила, що відомство саботувало роботу над законопроєктом (про заборону УПЦ МП – ред.), в останній момент подаючи купу зауваг, серед яких приховало легалізацію московської церкви Україні.

«Сьогодні написали, що питання нацбезпеки не має нічого спільного з діяльністю московської церкви, а тепер вам всі винні? Може менше треба вигороджувати церкву країни-агресора???» – зазначила нардепка.

У відповідь Державна служба України з етнополітики та свободи совісті процитувала апостола Павла.

«Переконливо просимо Вас, вельмишановна пані Софіє читати те, що подають Ваші колеги-депутати. Не вестися на провокації, однозначно підготовлені не в Україні. «Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті» (Перше послання ап. Павла до Тимофія 4:7)», – йдеться у коментарі відомства.

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Держслужба з етнополітики також зазначила, що все, що стосується релігійної сфери, може становити загрозу національній безпеці, але відповідність нормам міжнародного права відрізняють нас від Росії.

«Є норми міжнародного права, які побутують у цивілізованому світі, і відповідність цим нормам і процедурам відрізняє нас від Росії та Лівійської Джамахірії. Якщо ж у Вас є що сказати по суті, το завжди будемо раді почути», – зазначило відомство у відповідь на коментар нардепки.

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв дуже здивований позицією Держслужби з етнополітики. Відомство спочатку схвалило законопроєкт про заборону УПЦ МП, а потім написало негативний висновок. Про це Потураєв розповів в інтерв’ю «Главкому».

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликає Верховну Раду усунути до другого читання низку недоліків у законопроєкті про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих з російською православною церквою. Насамперед відомство переконане, що закон має унеможливити діяльність в Україні релігійних організацій, пов'язаних з будь-яким центром у країні-агресорі, а не лише з російською церквою.

Як повідомлялося, фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви.

За словами Потураєва, законопроєкт № 8371 про заборону УПЦ МП таки буде розглянуто на першому ж засіданні Верховної Ради майже через місяць. Проте ще будуть певні обговорення щодо змісту документа.

Як відомо, УПЦ МП досі служить Росії – новий настоятель Лаври показав докази. Архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.