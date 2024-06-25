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Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна передала одіозного митрополита УПЦ МП Росії. Стали відомі подробиці обміну
За словами інсайдера редакції, цінність Іонафана полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися у неволі в Росії
фото з відкритих джерел

До Росії передано митрополита УПЦ МП Іонафана на кордоні з Білоруссю

У суботу, 22 червня, митрополита Української православної церкви Московського патріархату Іонафана  було доставлено до кордону з Білоруссю, де його передали представникам Росії. Про це та інші подробиці обміну «Главком» дізнався з власних джерел у правоохоронних органах. 

За словами інсайдера редакції, цінність Іонафана полягає у тому, що він пішов по обміну на декількох військовополонених українських захисників, котрі утримувалися у неволі в Росії.

Поінформований співбесідник зазначив, що митрополита Тульчинського і Брацлавського Української православної церкви Московського патріархату конкретно хотіла забрати російська сторона. Зокрема, від патріарха Російської православної церкви Кирила надійшло офіційне звернення, повідомив інсайдер.

Як йдеться у статті «Главкома», роль Папи Римського у кейсі митрополита Іонафана насправді може бути ключовою, адже саме напередодні вердиктів вінницьких судів щодо митрополита президент Володимир Зеленський зустрічався із Понтифіком.

Тоді Офіс президента повідомив про обговорення Формули миру, а також те, що глава держави відзначив зусилля Ватикану щодо наближення миру, зокрема, повернення додому викрадених Росією українських дітей. Тепер, як бачимо, Папа Римський переймався не лише нашими дітьми. 

Нагадаємо, що ще 18 червня на Вінниччині суд відмовив прокуратурі у звільненні з-під домашнього арешту митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Іонафана.

За матеріалами справи, 10 квітня 2024 року церковнослужителя, якого в Україні засуджено до п’яти років тюрми з конфіскацією майна за заперечення збройної агресії РФ проти України і розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території України (вирок не набрав чинності, бо ієрарх подав апеляцію), надав добровільну згоду на його обмін як військовополоненого та передачу представникам Росії.

 Слідство інкримінувало митрополиту УПЦ МП Іонафану написання та поширення в інтернеті статті «С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире», що містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, яку підтвердила судово-лінгвістична експертиза.

Читайте також: Таємний обмін за участю Папи Римського, або Неймовірні пригоди митрополита Іонафана
Теги: Митрополит Онуфрій православна церква обмін полоненими релігія Московська церква в Україні війна росія

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