Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Геращенко: «Сейм визнає, що «Депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу»

Сьогодні, 12 липня, сейм Польщі 414 голосами схвалив Постанову «Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу», визнавши депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко у Telegram.

Щойно Сейм Польщі 414 голосами «За» схвалив Постанову «Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу». Сейм визнає, що «Депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу», – написала нардепка.

Вона зазначила, що під час голосування у Сеймі були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз та Микола Княжицький.

Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, Микола Княжицький, Ахтем Чийгоз (зліва направо) фото: Ірина Гкращенко, Facebook

Геращенко подякувала керівництву та депутатам Сейму за це «важливе рішення, яке визнає злочин керівництва СРСР».

Нагадаємо, найважливіші документи, що стосуються депортації кримських татар, були перевезені до Києва та оцифровані. Але якась частина документів, на жаль, залишається у Москві. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

До слова, кавову традицію кримських татар додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.