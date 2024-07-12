Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
Сейм Польщі 414 голосами «За» схвалив Постанову «Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу»
фото: inpoland.net.pl

Геращенко: «Сейм визнає, що «Депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу»

Сьогодні, 12 липня, сейм Польщі 414 голосами схвалив Постанову «Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу», визнавши депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. Про це повідомила народна депутатка України Ірина Геращенко у Telegram.

Щойно Сейм Польщі 414 голосами «За» схвалив Постанову «Про вшанування пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу». Сейм визнає, що «Депортація кримських татар у 1944 році та її наслідки були актом геноциду кримськотатарського народу», – написала нардепка. 

Вона зазначила, що під час голосування у Сеймі були присутні лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз та  Микола Княжицький.

Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, Микола Княжицький, Ахтем Чийгоз (зліва направо)
Рефат Чубаров, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, Микола Княжицький, Ахтем Чийгоз (зліва направо)
фото: Ірина Гкращенко, Facebook

Геращенко подякувала керівництву та депутатам Сейму за це «важливе рішення, яке визнає злочин керівництва СРСР».

Нагадаємо, найважливіші документи, що стосуються депортації кримських татар, були перевезені до Києва та оцифровані. Але якась частина документів, на жаль, залишається у Москві. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Архіву СБУ України Андрій Когут.

До слова, кавову традицію кримських татар додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.

Читайте також: У Google-перекладачі з'явилася кримськотатарська мова
Теги: Микола Княжицький Рефат Чубаров Мустафа Джемілєв Ахтем Чийгоз Telegram депортація злочин кримські татари

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Атака на Київ 8 липня. Кличко повідомив, скільки дітей загинуло
Атака на Київ 8 липня. Кличко повідомив, скільки дітей загинуло
10 липня, 14:05
Пожежа у Подільському районі
Пожежа у Подільському районі: вогнеборцям вдалося локалізували вогонь (фото)
4 липня, 17:54
Люди пізно ввечері в неділю зібралися на площі Республіки в Парижі – історичному центрі мітингів та інших масових зібрань – щоб протестувати проти успіхів партії Ле Пен
Атака на українські міста, протести у Франції: головне за ніч
1 липня, 06:56
Наріман Джелял, перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
29 червня, 09:11
Нардеп Микола Тищенко підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця
Тищенко помахав перед суддею подяками, які виписав... сам собі?
26 червня, 13:51
У селі Вітине Сакського району спалахнула пожежа
Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
24 червня, 06:38
Після авіаудару у місті почались перебої з електропостачанням
Росіяни атакували Харків: у місті перебої зі світлом, є загиблі та поранені
23 червня, 15:39
Правоохоронці повідомили 33-річному затриманому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини
На Черкащині затримано підозрюваного у вбивстві 10-річної дівчинки. Йому загрожує довічне
23 червня, 03:47
Вболівальники румунської збірної
Україна спростувала фейк про румунських вболівальників, які нібито скандували «Путін»
17 червня, 20:07

Політика

Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
Польський сейм визнав геноцидом депортацію кримськотатарського народу 1944 року
Елітний басейн для Дуди: поляки обурені витратами на резиденцію президента
Елітний басейн для Дуди: поляки обурені витратами на резиденцію президента
Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви (фото)
Науседа вдруге вступив на посаду президента Литви (фото)
Співпраця Росії, Китаю й Північної Кореї: міноборони Японії попередило про загрозу
Співпраця Росії, Китаю й Північної Кореї: міноборони Японії попередило про загрозу
Дипломат: Туреччина зацікавлена у тому, щоб Україна була у НАТО
Дипломат: Туреччина зацікавлена у тому, щоб Україна була у НАТО
Удари західною зброєю по РФ: Шольц відповів на заклик Зеленського
Удари західною зброєю по РФ: Шольц відповів на заклик Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Удари ракетами Atacms вглиб Росії: Білий дім зробив заяву
42K
Чи можна оновити дані в ТЦК після 16 липня без штрафу: відповідь нардепа
21K
На Хмельниччині лунають вибухи
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 липня: ситуація на фронті
7801
Нова Зеландія: нащадок маорійських вождів передала Зеленському «пакет допомоги» (фото)
7114
Австралія оголосила найбільший пакет військової допомоги Україні: що туди ввійде

Новини

Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Сьогодні, 14:27
Рада планує скасувати перехід на літній і зимовий час
Вчора, 13:51
Угорщина пояснила, чого виступає проти вступу України до НАТО
Вчора, 13:44
Данія виділила кошти на виробництво САУ «Богдан»
Вчора, 12:28
РФ не братиме участі у другому Саміті миру – заступник Лаврова
Вчора, 12:11
Письменниця Антоніна Цвід показала свою квартиру після обстрілу Києва 8 липня (фото)
Вчора, 11:05

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua