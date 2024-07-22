Патріарх Варфоломій, який надав Україні Томос, може позбутись громадянства Туреччини

Турецькому політику не сподобалась участь Вселенського патріарха Варфоломія в українському саміті миру у Швейцарії

Вселенського патріарха Варфоломія слід позбавити турецького громадянства через його висловлювання. Про це заявив заступник голови опозиційної партії ATA Емін Фахір Гюр. За його словами, глава Церкви зайшов надто далеко. Таким чином він прокоментував рішення Варфоломія та американського архієпископа Елпідофора виступити на міжнародних платформах із нібито «антитурецькими заявами». Про це пише Halkin Sesi

«Неприйнятно, щоб Варфоломій та Елпідофор, які не можуть виїжджати за кордон без дозволу префектури (стамбульського району Фатіх, – «Главком»), виступали на міжнародних платформах з антитурецькими заявами та міркували про Турецьку Республіку та нашу дорогу Турецьку Республіку Північного Кіпру!» – заявив Гюр.

Гюр додав: «Цих людей слід спочатку попередити, і якщо вони продовжуватимуть свою діяльність, їх слід позбавити турецького громадянства».

За словами політика, патріарху слід нагадати, що він є представником духовенства. Також Гюр закликав усунути з посади у Фенері Елпідофора. Його називають одним із можливих наступників Варфоломія. При цьому Елпідофор також виступає на міжнародних майданчиках, де заявляє про «незаконну окупацію» Туреччиною Північного Кіпру.

До слова, Константинопольський патріарх Варфоломій взяв участь в українському саміті миру, який відбувся 15-16 червня у місті Бюргеншток у Швейцарії. Патріарх заявив, що підтримує спільне комюніке, ухвалене за підсумками конференцій. Турецьке дипломатичне джерело повідомляло у червні, що Туреччина змусила організаторів саміту у Швейцарії прибрати грецький патріархат Стамбула зі списку підписантів декларації. На сайті МЗС Швейцарії, в якому перераховані прихильники цього комюніке, зазначено окремо «Грецький патріархат Стамбула був присутній на саміті як спостерігач і підтримує принципи, викладені в Спільному комюніке».

Нагадаємо, 6 січня 2019 року у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України. Томос митрополиту Епіфанію вручив патріарх Варфоломій.