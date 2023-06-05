Держаудитслужба анонсувала велику ревізію «Нафтогазу»

Алла Басалаєва: «Перевіримо «Нафтогаз» у третьому-четвертому кварталі»

Державні аудитори перевірять «Нафтогаз» у третьому чи четвертому кварталі 2023 року. В інтерв’ю «Главкому» керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва зазначила, що новий топменеджер «Нафтогазу» Олексій Чернишов не чинить перепон перевірці аудиторів.

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Через те, що «Нафтогаз» велика акціонерна компанія, у якої багато дочірніх підприємств, спочатку перевіряють їх. «Ми почали з «Укртрансгазу», зараз перевіряємо «Укрнафту». У цьому кварталі розпочнуться первірки ПАТ «Укртатнафта», АТ «Укратранснафта», ДП «Нафтогаз Біоенергія», ТОВ «Нафтогаз Біоенергія-Т» та ПАТ «Центренерго», – зазначила Басалаєва.

Попередній голова Держаудитслужби Геннадій Пліс у 2022 році на засіданні тимчасової соціальної слідчої комісії Верховної Ради заявляв, що «Нафтогаз» на його дочірні компанії не допускали аудиторів, проте Басалаєва пояснила, що недопуски раніше були викликані неоднозначним трактуванням законодавства, чи підпадають «дочки» під контроль Держаудит, чи ні.

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«Тепер є зміни до Господарського кодексу, однозначно можемо перевіряти, це наші підконтрольні об'єкти», – додала аудиторка.

НАК «Нафтогаз України» розробив фінплан на 2023 рік, за яким розраховує отримати з державного бюджету 327 (!) млрд грн компенсації. Такі апетити вже шокували Мінфін: відомство офіційно називає стан «Нафтогазу» головним фіскальним ризиком бюджету. Відповідний висновок є у розпорядженні «Главкома». При цьому, міністерство зазначає, що такі видатки, які вимагає «Нафтогаз», не передбачені законом «Про Державний бюджет України на 2023 рік».