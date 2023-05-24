Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення

З 15 травня набував повноважень новообраний член Наглядової ради ПрАТ «Київстар» Йоханнес Брекенхофф

«Київстар» не звільняв колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва з наглядової ради компанії. Це рішення посадовець ухвалив сам. Про це повідомляє пресслужба «Київстару».

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Зазначається, що на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київстар» було переобрано склад наглядової ради товариства. Проте, Коболєв прийняв рішення вийти зі складу наглядової ради.

«Компанія високо оцінює плідну співпрацю з Андрієм протягом більш ніж трьох років і вдячна йому за вагомий внесок у розвиток бізнесу», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, зазначається, що з 15 травня набував повноважень новообраний член наглядової ради ПрАТ «Київстар» Йоханнес Брекенхофф.

Нагадаємо, раніше в компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомили, що компанія сама звільнила Коболєва.

До слова, Коболєв входив до наглядової ради «Київстару» з грудня 2020 року як представник його акціонера, компанії Veon Ltd.

15 травня його вирішили замінити на іншого представника – Юпа Бракенхоффа, який з травня 2023 року став головним фінансовим директором групи Veon.

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Наприкінці квітня «Київстар» продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради, зокрема й Коболєва.