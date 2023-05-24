Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення
Андрій Коболєв прийняв рішення вийти зі складу наглядової ради
фото з відкритих джерел

З 15 травня набував повноважень новообраний член Наглядової ради ПрАТ «Київстар» Йоханнес Брекенхофф

«Київстар» не звільняв колишнього голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва з наглядової ради компанії. Це рішення посадовець ухвалив сам. Про це повідомляє пресслужба «Київстару».

Зазначається, що на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «Київстар» було переобрано склад наглядової ради товариства. Проте, Коболєв прийняв рішення вийти зі складу наглядової ради.

«Компанія високо оцінює плідну співпрацю з Андрієм протягом більш ніж трьох років і вдячна йому за вагомий внесок у розвиток бізнесу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що з 15 травня набував повноважень новообраний член наглядової ради ПрАТ «Київстар» Йоханнес Брекенхофф.

Нагадаємо, раніше в компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомили, що компанія сама звільнила Коболєва.

До слова, Коболєв входив до наглядової ради «Київстару» з грудня 2020 року як представник його акціонера, компанії Veon Ltd.

15 травня його вирішили замінити на іншого представника – Юпа Бракенхоффа, який з травня 2023 року став головним фінансовим директором групи Veon.

Наприкінці квітня «Київстар» продовжив на три роки повноваження всіх семи членів наглядової ради, зокрема й Коболєва.

Теги: Нафтогаз України Андрій Коболєв Київстар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наприкінці квітня «Київстар» продовжив на три роки повноваження Андрія Коболєва
Коболєв звільнився з наглядової ради «Київстару» (оновлено)
Сьогодні, 09:31
Суддя вважає, що Національне антикорупційне бюро зловживає процесуальними правами
Справа про космічну премію Коболєва. Антикорупційний суд зганьбив співробітників НАБУ
20 квiтня, 17:14
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
САП подовжила Коболєву запобіжний захід
18 квiтня, 14:22

Політика

Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки
Україна переходить на нові типи літаків. Зеленський провів засідання Ставки
Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення
Звільнення Коболєва з наглядової ради. «Київстар» зробив уточнення
Міністр оборони Британії раптово відвідав Київ (фото)
Міністр оборони Британії раптово відвідав Київ (фото)
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал
Нардепка Безугла гостро відреагувала на жіночі купе та розпалила скандал
Американський дипломат: США скоро дадуть згоду на поставку F-16
Американський дипломат: США скоро дадуть згоду на поставку F-16
Інтерв'ю терориста Пригожина про поразку Путіна в Україні. Реакція мережі
Інтерв'ю терориста Пригожина про поразку Путіна в Україні. Реакція мережі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
24K
Поле всіяне трупами росіян: воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки (відео)
21K
Путін потрапив у конфуз зі стародавньою картою, на якій була позначена Україна
15K
Блокування допомоги Україні: Угорщина висунула ультиматум
14K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
8759
Путін нагородив дружину Рамзана Кадирова (відео)

Новини

На Харківщині понад 300 осіб розшукують трирічну Віолетту Мужечук
Сьогодні, 12:43
Генерал Ходжес: Війна в Україні може закінчитися цього року
Сьогодні, 11:06
Вертоліт, ракетні комплекси та склад: ЗСУ завдали значних втрат окупантам
Сьогодні, 06:59
Чергова «бавовна» на Бєлгородщині, ще один кандидат на пост президента США: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
Очікується погіршення погодних умов: прогноз погоди на 24 травня
Сьогодні, 04:14
США відповіли на чутки про використання їхньої зброї в Бєлгородській області
Сьогодні, 01:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту