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Прозорий ринок газу – це одна з умов для проходження наступного опалювального сезону – «Нафтогаз»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Прозорий ринок газу – це одна з умов для проходження наступного опалювального сезону – «Нафтогаз»
Газ українського видобутку допоможе пройти наступний опалювальний сезон
фото з відкритих джерел

Основна мета «Нафтогазу» на опалювальний сезон 2023/24 – пройти зиму на власних енергоносіях

Наступний опалювальний сезон «Нафтогаз» планує проходити без імпорту газу купляючи газ всередині країни за конкурентними цінами. Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

«Прозорий ринок газу всередині країни – це мотивація для приватних компаній збільшувати власний видобуток. Саме тому Група Нафтогаз майже щодня виходить на біржу, купуючи різні обсяги палива, від сотні тисяч «кубів» до мільйонів», – зазначив глава НАК Олексій Чернишов.

Він наголосив, що важливо створити умови, коли приватні видобувні компанії будуть впевнені у тому, що продадуть свій ресурс всередині країни за конкурентними цінами.

Чернишов додав, що основна мета «Нафтогазу» на опалювальний сезон 2023/24 – відмовитися від імпорту газу і пройти зиму на власних енергоносіях.

«Для цього потрібно створити необхідні резерви палива. Більшу частину – до 13,5 млрд – має забезпечити Укргазвидобування. Решту очікуємо від приватників», – підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно Чернишов заявив, що газу українського видобутку цілком досить, щоб пройти наступний опалювальний сезон без імпорту.

Теги: опалювальний сезон газ Нафтогаз України ринок

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