Прозорий ринок газу – це одна з умов для проходження наступного опалювального сезону – «Нафтогаз»

Основна мета «Нафтогазу» на опалювальний сезон 2023/24 – пройти зиму на власних енергоносіях

Наступний опалювальний сезон «Нафтогаз» планує проходити без імпорту газу купляючи газ всередині країни за конкурентними цінами. Про це повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

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«Прозорий ринок газу всередині країни – це мотивація для приватних компаній збільшувати власний видобуток. Саме тому Група Нафтогаз майже щодня виходить на біржу, купуючи різні обсяги палива, від сотні тисяч «кубів» до мільйонів», – зазначив глава НАК Олексій Чернишов.

Він наголосив, що важливо створити умови, коли приватні видобувні компанії будуть впевнені у тому, що продадуть свій ресурс всередині країни за конкурентними цінами.

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Чернишов додав, що основна мета «Нафтогазу» на опалювальний сезон 2023/24 – відмовитися від імпорту газу і пройти зиму на власних енергоносіях.

«Для цього потрібно створити необхідні резерви палива. Більшу частину – до 13,5 млрд – має забезпечити Укргазвидобування. Решту очікуємо від приватників», – підкреслив він.

Нагадаємо, нещодавно Чернишов заявив, що газу українського видобутку цілком досить, щоб пройти наступний опалювальний сезон без імпорту.