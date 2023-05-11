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«Нафтогаз» руйнує ринкові відносини на газовому ринку – Спілка споживачів комунальних послуг

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Нафтогаз» руйнує ринкові відносини на газовому ринку – Спілка споживачів комунальних послуг
«Нафтогаз»
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, «Нафтогаз» повідомив про заключення договору з приватним заводом ArcelorMittal Кривий Ріг про продаж 200 млн м3 газу

Через монопольне становище державних компаній в Україні руйнується здорова конкуренція на ринку природного газу, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Нафтогаз», як монополіст, що хоче, то і робить, і вплинути на його роботу майже ніхто не може. Захотіли вони сьогодні – будемо працювати на ринку газу, будемо продавати через аукціони, захотіли – будемо продавати без аукціонів», – сказав Попенко.

За його словами, ця монопольна діяльність руйнує будь-які ринкові відносини в Україні.

«Ми бачимо до чого це приводить. От ми завтра захотіли – продали по двухстороннім договорам. Яка там ціна? Як ми бачимо – дуже низька в порівнянні з аукціонами. Тоді питання: чому ми продаємо умовно в збиток до ринкової ціни?», – підсумував Попенко.

Нагадаємо, «Нафтогаз» повідомив про заключення договору з приватним заводом ArcelorMittal Кривий Ріг про продаж 200 млн м3 газу. За даними учасників ринку, ціна склала близько 11 000 грн за тис. м3 в той час як ще місяць тому «Нафтогаз» імпортував газ з Європи по 26 000 грн за тис. м3. Також колишній голова Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон сумнівається у прозорості схеми продажу «Нафтогазом» газу заводу Arcelor.

Теги: бізнес ринок Нафтогаз України

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