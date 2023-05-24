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«Нафтогаз» запустив одну з найпотужніших свердловин за останні роки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Нафтогаз» запустив одну з найпотужніших свердловин за останні роки
Глибина свердловини 5,8 км
фото ілюстративне

Нерозвіданий поклад знайшли на одному з виснажених родовищ завдяки 3D-сейсморозвідці

В Україні ввели в експлуатацію одну з найпотужніших свердловин, що запустило «Укргазвидобування» за останні роки. Зараз вона дає 580 тис. м³ газу на добу. Про це повідомив голова Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

«Днями «Укргазвидобування» запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5,8 км, яка відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з наших родовищ на сході країни», – йдеться в повідомленні.

Чернишов зазначив, що це стало можливим завдяки проведенню сучасних 3D сейсмічних досліджень та професійним діям геологів, геофізиків і буровиків.

«Зараз свердловина забезпечує 580 тис. м³ на добу. В розробці – ще декілька перспективних свердловин. Працюємо далі», – додав він.

Нагадаємо, наприкінці минулого року «Укргазвидобування» запустило у Харківській області свердловину із добовим дебітом понад 140 м³ газу.

До слова, Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки ліквідувала масштабну схему привласнення промислових обсягів блакитного палива із газотранспортної системи НАК «Нафтогаз України» у 16 облгазах.

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Теги: газ війна Нафтогаз України

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