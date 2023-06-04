У Миколаєві скандал із зупинками-укриттями: активісти звинувачують владу у розкраданні коштів

Директор «Миколаївелектротрансу» заявив, що було подано позов до суду на Державну аудиторську службу

За зупинки-укриття «Миколаївелектротранс» переплатив майже 6 млн.грн. Про це повідомила активістка Юлія Міскевич із посиланням на лист Державної аудиторської служби України. Натомість місцева влада свою провину відкидає та буде судитися.

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Ще у грудні 2022 року в Миколаєві розгорівся скандал через бетонні укриття на зупинках – їхня вартість нібито завищена майже втричі. Тоді активістка розповідала: деякі захисні споруди виготовлені за бюджетні кошти, а інші за гроші меценатів. Ті, що за бюджет – без світла і підлоги, але за більше як 1 млн. грн. Ті, що за меценатський кошт – із світлом і підлогою – за 400 тис. грн.

Юлія Міскевич порівняла зупинки-укриття, споруджені за бюджетний кошт і за меценатські кошти, і опублікувала кошторис меценатської будови, розміщеної біля «Новуса» на вул. Космонавтів. Із критикою громадської діячки не погодився мер Олександр Сєнкевич і звинуватив її в бажанні «хайпанути» – мовляв, у цих споруд різна товщина стін.

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Але активістка пішла далі й 11 грудня надіслала лист Держаудитслужбі з проханням пояснили ситуацію. І, отримавши відповідь, оприлюднила її у соціальній мережі. Так, у листі-відповіді від Управління Південного офісу Держаудитслужби України, йдеться про те, що «КП ММР «Миколаївелектротранс» переплатив постачальнику ТОВ «ІБФ «Елітмайстер» на загальну суму 5 834,27 тис.грн., чим завдано шкоди (збитків) КП ММР «Миколаївелектротранс» на цю ж суму за зупинки-укриття.

«За результатами перевірки закупівель встановлено, що на порушення норм частин 1 та 2 ст.193 Господарського кодексу України, статей 629 та 901 Цивільного кодексу України, під час виконання договору від 19.10.2022 №328 про закупівлю за предметом «Швидкоспоруджувальний павільйон «Тимчасове укриття» (МАФ) ДК 021:2015:44210000-5 – Конструкції та їх частини» за ідентифікатором UA-2022-10-26-009178-а, внаслідок документального не підтвердження витрат, КП ММР «Миколаївелектротранс» зайво сплачено коштів постачальнику ТОВ «ІБФ «ЕЛІТМАЙСТЕР» (код ЄДРПОУ 42891325) на загальну суму 5 834,27 тис. грн., чим завдано шкоди (збитків) КП ММР «Миколаївелектротранс» на цю ж суму», – зокрема йдеться в оприлюдненій відповіді Управління Південного офісу Держаудитслужби України.

«До війни був п*здинг, під час війни – мародерство… Нешановні депутати міської ради, а ви і далі продовжуйте «Здійснювати преміювання міського голови щомісячно в межах затвердженого фонду преміювання та економії коштів на оплату праці в розмірі 100% посадового окладу, надавати йому матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу та допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати при наданні щорічної відпустки відповідно до наказу міського голови для працівників виконавчого комітету Миколаївської міської ради». Є ж за що. Команду набрав собі – супер. Але щось вони працюють не на місто. І ще. Сподіваюсь, що «член команди» директор КП Сметана не зможе покинути країну після закінчення його контракту з міською радою», – прокоментувала отриманий лист та саму ситуацію активістка.

Позиція влади

Уже згаданий вище директор КП ММР «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана 2 червня провів брифінг, на якому представив свою позицію щодо означеного питання. За словами Сметани, на підприємстві в період з 13 лютого по 7 квітня 2023 року проходила перевірка Державної аудиторською службою двох закупівель – закупівлі електроенергії за 2021 рік та закупівлі зупинок-укриттів.

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«Після того, як вони (аудитори – ред.) приступили до своєї роботи, відразу було відчуття того, що це буде дуже цікава перевірка, і результати були прогнозовані – те, що будуть знайдені певні порушення. Ми були повністю відкриті до Державної аудиторської служби, надавали їм всі документи на їхні запити, все, що вони запрошували, в межах чинного законодавства. Також був складений Акт перевірки самих укриттів – відповідно до законодавства, ми створюємо комісію, я, як керівник, видаю наказ на створення комісії за участі представників Державної аудиторської служби. Вони оглянули усі 14 зупинок-укриттів», – сказав директор КП «Миколаївелектротранс».

Чиновник наполягає, що це було зроблено для дискредитації як місцевої влади, так і обласної влади, загалом дискредитації влади в країні в період війни – адже було написано порушення на суму в 5,8 млн. при здійсненні цих закупівель.

«В акті зазначено, що Державна аудиторська служба не змогла документально взаєморозрахунки між нашим постачальником та його контрагентами… Ми замовляли даний товар – як одну готову конструкцію, яка обладнана всім необхідним. Вони (Держаудитслужба – ред.) пішли на перевірку до нашого підрядника, підрядник надає їм весь пакет документів, після чого йому приходить висновок на непідтверджену суму в 10 млн. грн. Постачальник пише скаргу на головний офіс Державної аудиторської служби, і вже наш офіс аудиторської служби відкриває повторну перевірку по даному постачальнику, хоча це заборонено законодавством», – переконаний віг.

Сметана також пояснив, що одне з порушень, яке знайшли аудитори це «завищення кількості передбаченої технічної документації до визначеної планової калькуляції до виробу конструкції на виробництво закладних деталей, і як наслідок – списано фактично використаної арматури діаметром 20 мм в 1296 кг на суму 50 тис. 398 грн.». Завод поклав більше металу, ніж це було написано в технічній документації, Сметана також переконаний, що Державна аудиторська служба через небажання або через непрофесіоналізм не змогла провести аудит у всіх контрагентів постачальника.

Юрій Сметана підкреслив, що 2 червня було подано позов до суду на Державну аудиторську службу, хоча готовність звертатися до суду з’явилась ще під час проведення перевірки, але чекали на необхідні документи після перевірки. «Ми оскаржуємо як вимогу, так і сам Акт перевірки. Тому що ми не бачимо порушень. І Державна аудиторська служба підтвердила, що всі 14 зупинок-укриттів є, вони всі обладнані тим, що передбачено технічною документацією, все в наявності. Тому ми не вбачаємо порушень і готові відстоювати честь, гідність і ділову репутацію підприємства в судовому порядку», – зауважив директор КП «Миколаївелектротранс».