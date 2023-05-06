«Нафтогаз» видавив з газового ринку 200 млн кубометрів газу приватного газовидобутку – експерт

Зараз споживання бізнесом на 1 млрд кубометрів менше, ніж видобуток приватних видобувників

Угодою з ArcelorMittal щодо продажу газу «Нафтогаз» витіснив з газового ринку 200 млн куб. м ресурсу приватних газовидобувних компаній. Про це повідомив колишній фінансовий директор «Укргазвидобування» та енергетичний експерт Євген Паленка.

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За його словами, до війни промислові споживачі споживали більше газу, ніж зараз та купляли його у приватних газовидобувників.

Проте зараз споживання бізнесом на 1 млрд кубометрів менше, ніж видобуток приватних видобувників. Тобто виник надлишок газу приватного видобутку на тому сегменті ринку, на якому вони можуть його продавати.

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«Для мене було дуже великим сюрпризом те, що «Нафтогаз» також вийшов на цей ринок і ще з 200 мільйонів газу з цього ринку видавив приватних постачальників. Тобто, для приватних постачальників обсяг ринку ще зменшився відповідно на 200 мільйонів кубічних метрів газу», – наголосив Паленка.

Напередоні «Нафтогаз» повідомив про заключення договору з приватним заводом ArcelorMittal Кривий Ріг про продаж 200 млн м3 газу. За даними учасників ринку, ціна склала близько 11 000 грн за тис. м3 в той час як ще місяць тому «Нафтогаз» імпортував газ з Європи по 26 000 грн за тис. м3. Також колишній голова Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон сумнівається у прозорості схеми продажу «Нафтогазом» газу заводу Arcelor.