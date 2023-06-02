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Держаудитслужба зафіксувала знищення бухгалтерії у великих державних компаніях

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держаудитслужба зафіксувала знищення бухгалтерії у великих державних компаніях
«Укрнафта» відновлює бухгалтерський облік та звітність
фото з відкритих джерел

Басалаєва: Ми фіксуємо взагалі відсутність бухгалтерського обліку на «Укртатнафті»

Через російські обстріли документація багатьох підприємств знищена – так, наприклад, на «Укртатнафті» абсолютно відсутній бухгалтерський облік. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявила керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва. 

«На «Укрнафті» справді багато знищеного. У них зараз новий керівник відновлює бухгалтерську облік та звітність. Ми фіксуємо взагалі відсутність бухгалтерського обліку на «Укртатнафті», – розповіла аудиторка.

Басалаєва пояснює, що перевірка не закінчується, якщо в підприємства немає потрібних документів.

«Плюс аудиторських перевірок – це те, що ми завжди можемо побачити контрагента і вийти до нього з питаннями. Якщо відбувалася купівля-продаж, то мають залишитися договори про це. Отак і збираємо інформацію, даємо їм поновлювати документацію», – каже аудиторка.

Проте виникає проблема, якщо підприємства укладають контракт із ФОП-ом, адже аудитори не можуть вийти на місцезнаходження особи-підприємця – це забороняє закон.

 «І коли у Міністерстві оборони є контракт з ФОПом, то це все – кінці у воду. Можемо лише направити запит і чекати відповідь. На нарадах у високих кабінетах я вказала на цю проблему», – розповіла Басалаєва.

Нагадаємо, що в січні 2023 року журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

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Теги: Держаудитслужба Алла Басалаєва

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