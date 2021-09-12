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    Стало відомо, хто увійшов до громадської ради при Бюро економічної безпеки

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    Депутатка розповіла, хто увійшов до новосформованої ради - Стало відомо, хто увійшов до громадської ради при Бюро економічної безпеки
    Депутатка розповіла, хто увійшов до новосформованої ради
    Фото з відкритих джерел

    Рада оприлюднила список із 15-ти осіб, які набрали найбільше голосів

    Сформована рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки. До нього увійшли 15 осіб. Про це повідомила нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська у неділю, 12 вересня, у Фейсбуці.

    «Рада громадського контролю при Бюро економічної безпеки сформована. Ось ті 15 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів», – написала вона і опублікувала відповідний список.

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    Вона також додала, що з цих 15 людей сформується трійка, яка братиме участь у відборі співробітників БЕБ.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України офіційно призначив колишнього голову Державної фіскальної служби Вадима Мельника головою Бюро економічної безпеки. Про це йдеться у розпорядженні уряду від 20 серпня 2021 року № 977-р.

    Раніше повідомлялось, що Комісія вибрала трьох кандидатів на посаду глави Бюро економічної безпеки.

    Зазначимо, 6 серпня активісти намагалися зірвати початок тестування для конкурсу на директора Бюро економічної безпеки України. Так, одного з кандидатів – Василя Горбаля – облили «білою рідиною» і не впускали на конкурс.

    Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – їх не задовольнив диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

    Також повідомлялося, що на крісло очільника Бюро економічної безпеки претендує понад 50 осіб.

    Теги: економіка конкурс нацбезпека
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    Стало відомо, хто увійшов до громадської ради при Бюро економічної безпеки