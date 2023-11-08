До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США

Голова мінтранспорту США прибув на київський залізничний вокзал

Сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж. Цей візит до Києва американського чиновника не анонсувався. Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

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Дипломатка опублікувала у мережі спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.

«Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні», – підписала вона знімок.

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Також пані посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони «чіткий»: Штати «підтримують Україну та український народ».

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