До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США
Голова мінтранспорту США прибув на київський залізничний вокзал
Сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж. Цей візит до Києва американського чиновника не анонсувався. Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.
Дипломатка опублікувала у мережі спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.
«Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні», – підписала вона знімок.
Також пані посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони «чіткий»: Штати «підтримують Україну та український народ».
Як повідомлялося, Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
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