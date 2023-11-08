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До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва із неоголошеним візитом прибув міністр транспорту США
Бріджіт Брінк: Штати «підтримують Україну та український народ»
фото: Бріджіт Брінк

Голова  мінтранспорту США прибув на київський залізничний вокзал

Сьогодні, 8 листопада, до Києва прибув міністр транспорту Сполучених Штатів Америки (США) Піт Буттіджедж. Цей візит до Києва американського чиновника не анонсувався. Про це повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк.

Дипломатка опублікувала у мережі спільне фото із головою Мінтранспорту США на київському залізничному вокзалі.

«Рада вітати міністра Піта Буттіджеджа в Україні», – підписала вона знімок.

Також пані посол уточнила, що сьогоднішній меседж американської сторони «чіткий»: Штати «підтримують Україну та український народ».

Як повідомлялося, Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ

Теги: США міністр посол

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