ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових

По особовому складу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади вдарили ракетою «Іскандер-М»

Російська армія завдала ракетного удару по українській військовій частині в одному з прифронтових сіл Запорізької області. Це підтвердили Збройні сили України.

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«Третього листопада на Запорізькому напрямку противник завдав підступних ударів по 26-ти населених пунктах у Запорізькому, Пологівському та Василівському районах.

Зокрема, вдарив ракетою «Іскандер-М» по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, внаслідок чого загинули військовослужбовці», – йдеться в повідомлення.

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Зазначається, що поранення різного ступеня важкості отримали й місцеві мешканці. Наразі триває з’ясування обставин.

На трагедію зі 128 бригадою відреагував і міністр оборони Рустем Умєров.

Він заявив, що доручив Головній інспекції Міноборони провести повну перевірку за фактом трагедії. Умєров не надав жодних подробиць щодо удару.

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних.