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Третина дорослих українців не володіє жодною іноземною мовою – Федоров

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Третина дорослих українців не володіє жодною іноземною мовою – Федоров
Національна програма «Англійська для кожного» дозволить підвищити рівень володіння мовою в українців
фото з відкритих джерел

68 % українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, але це може бути й на досить низькому рівні

Приблизно третина дорослих українців не володіють жодною іноземною мовою навіть на початковому рівні. Щоб змінити це використають Національну програму «Англійська для кожного». Про це розповів Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в ефірі телемарафону.

«Ми провели дослідження, яке показало, що загалом 68 % українців мають певні знання принаймні однієї іноземної мови, але це може бути й досить низький рівень володіння. Взагалі не володіє іноземними мовами на будь-якому рівні майже третина дорослих мешканців України», – зазначив сказав Федоров.

Він також додав, що більш як половина українців хочуть покращити рівень володіння англійською мовою.

Національна програма «Англійська для кожного» має на меті впроваджувати різні інструменти, які дозволять підвищити рівень володіння англійською в українських громадян.

Обов'язкове вивчення англійської мови розпочнеться у дошкільних закладах освіти. У школах буде збільшено кількість годин англійської. Державні службовці повинні будуть обов'язково володіти англійською.

Міністр додав, що планують запровадити програми Є-підтримки, де можна буде отримати ваучер чи сертифікат на вивчення англійської мови. Також працюватимуть безкоштовні засоби – застосунки й портали для спілкування, уроків, проходження тестування.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль презентував національну програму з популяризації англійської мови в Україні: її планують зробити доступною для кожного українця.

Раніше Зеленський запропонував Раді надати англійській статус мови міжнародного спілкування в Україні. Документом передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобовʼязані володіти англійською мовою. Також законопроєкт передбачає обов'язкове вивчення англійської в дитячих садочках, а у школах кожен учень має пройти державну підсумкову атестацію з англійської мови. 

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Теги: міністр мова Михайло Федоров

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