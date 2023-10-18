Байден сплутав всі карти Китаю

Провокація ХАМАСу ще більше підштовхнула золотий мільярд до обʼєднання

Ще ніхто не скинув маски, але реверансів стає все менше.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У день зустрічі Сі зі своїми васалами прозвучав салют Atacms по російським базам на окупованій території. Причому, списані ракети базової дальності 100 миль, а не те, на що насправді спроможні США зараз.

Сі, мабуть, сьогодні самотньо. З одного боку, він влаштував проблему в Європі, підірвав Ізраїль, палає Африка. А з іншого боку, де ці всі друзі китайської ініціативи «14+1», де 1 був він сам, а 14 – держави Центральної і Східної Європи, які влаштовували політичне кунг-фу з західноєвропейцями заради честі бути першими в Пекіні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І що тепер? Шовковий шлях йде дикими територіями і впирається в тупик – Угорщину. Речник Кремля в ЄС Орбан заглядає в очі, але цим не компенсує втрати ринку ЄС і заміну Китаю на Індію.

Шовковий шлях Байдена сплутав всі карти і провокація ХАМАСу ще більше підштовхнула золотий мільярд до обʼєднання. Радикальні багатії готові фінансувати божевільних повстанців заради розваги і через нудьгу, але пересідати з Роллс-Ройса на Аурус чи Черрі, укомплектовані золотим калашниковим і гранатометом – дурних мало.

Індія, де багато правих і радикалів, мовчить і працює. Ну не люблять вони китайців. Не люблять настільки, що європейці для них знову ок, якщо ті будуть поважати брахманів і кшатріїв.

До речі, забули про Кремль. Хоча, єдина роль Кремля зараз – посилати свої народи на смерть, продовжуючи цим життя своїм Старцям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Путін по праву руку від Сі – це вже не союзник, а підставка. Пекін Мао Цзедуна теж готувався «покласти сотні мільйонів людей у майбутній справедливій війні з імперіалізмом», але потім вирішив показати кулак Хрущову і почав будувати комунізм з капіталістичним обличчям.

Президент Байден це все бачив і знає. Щодня він посилає країнам, які набралися нахабства кинути йому виклик, простий меседж: «охолоньте, інакше я вас знищу». Певен, сьогоднішня зустріч Байдена і Шольца точно містила обговорення переваг Atacms над Taurus, бодай тому, що перші вже є, а других досі чекаємо.

І ті 31 американські танки Abrams, які сьогодні зайшли в Україну з підготовленими екіпажами, це всього лише початок.

«Ми – США – найпотужніша держава в історії всіх часів і народів. У нас вистачить сил підтримати і Україну, і Ізраїль, і підтримувати міжнародний порядок», – Джо Байден.