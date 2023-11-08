Головна Світ Політика
search button user button menu button

Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
фото з відкритих джерел

Законопроєкт передбачає, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

Конгресмен від Республіканської партії Майя Маккол, яка винесла цей документ на розгляд, заявила, що законопроєкт вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.

«Настав час, щоб Росія відповідала за війну, яку вона розпочала», - сказала Маккол.

Згідно з документом, держсекретар разом з Агентством США з міжнародного розвитку мають протягом 180 днів після набрання чинності законом представити оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі відповідним комітетам Конгресу.

Законопроєкт передбачає, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а «у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів».

Крім того, Маккол під час слухань заявив, що законопроєкт унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Раніше повідомлялося, що Бельгія стане першою країною ЄС, яка використає заморожені російські активи на користь України. У країні буде створений спецфонд з податків розміром 1,7 млрд євро. 

Теги: росія США партії

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим відвертіше Путін демонструє божевілля – тим більше захоплення викликає у росіян
Росіянам подобається, що ними править божевільний маніяк
22 жовтня, 17:49
Служба безпеки та інформації (SIS) Молдови заблокувала доступ до 22 сайтів російських ЗМІ
Молдова рішуче вдарила по інформаційній пошесті з РФ
25 жовтня, 14:41
Вибухи в Одесі, Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: головне за ніч
Вибухи в Одесі, Конгрес США готує річний пакет допомоги Україні: головне за ніч
10 жовтня, 07:20
Громадянкою РФ Валентина Сімоненко стала у 2003 році
Журналісти виявили ще одну українську суддю з російським паспортом
10 жовтня, 08:07
Голова однієї з фракцій ізраїльської правлячої партії Амір Вейтман пообіцяв, що Росія заплатить за віну в Україні
Соратник Нетаньяху різко пригрозив Кремлю за підтримку ХАМАСу та Ірану (відео)
20 жовтня, 10:35
У суботу мешканців Ростова збадьорили вибухи
У Ростові гучно: влада заявила про знищену повітряну ціль
21 жовтня, 15:18
Очільник уряду Словенії Роберт Голоб
Прем’єр Словенії опинився в центрі скандалу через російських шпигунів
27 жовтня, 10:06
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
Скільки журналістів Росія вбила в Україні за час війни: названо цифри
2 листопада, 16:58
Батюшка до суду не з’явився, але направив заяву про беззаперечне визнання вини
Закликав здати Донбас та Крим. Суд ухвалив вирок батюшці УПЦ МП із Буковини
6 листопада, 09:23

Політика

Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Росія оголосила в розшук ще одного суддю, що видав ордер на арешт Путіна
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Вступ Україні до ЄС. Сьогодні Єврокомісія оголосить важливе рішення
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ
Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС: названо причину
Байден закликав Нетаньяху до паузи у війні з ХАМАС: названо причину
Членство України в ЄС: Зеленський анонсував важливі новини
Членство України в ЄС: Зеленський анонсував важливі новини
Польща назвала питання, без вирішення якого Україні годі мріяти про вступ до ЄС
Польща назвала питання, без вирішення якого Україні годі мріяти про вступ до ЄС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
18K
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
18K
Хто працює під брендом «УПЦ»? Суд поставив крапки над «i»
9614
У Кривому Розі прогриміли вибухи
9563
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ
8744
Царьов вперше з’явився на публіці після замаху (відео)

Новини

Склади і ракетні комплекси: ЗСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів
Сьогодні, 07:06
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 04:53
Ігнат розповів, як Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16
Сьогодні, 04:10
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Ігнат розповів, за яких умов Україна зможе створити «повітряний щит»
Вчора, 22:30
Кулеба прокоментував відсутність пропозицій ЄС щодо санкцій проти ядерної індустрії РФ
Вчора, 22:16

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту