Комітет Палати представників США схвалив проєкт передачі Україні активів РФ

Законопроєкт передбачає, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України

Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

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Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

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Конгресмен від Республіканської партії Майя Маккол, яка винесла цей документ на розгляд, заявила, що законопроєкт вимагає від адміністрації президента США Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи країни-агресора.

«Настав час, щоб Росія відповідала за війну, яку вона розпочала», - сказала Маккол.

Згідно з документом, держсекретар разом з Агентством США з міжнародного розвитку мають протягом 180 днів після набрання чинності законом представити оцінку найбільш нагальних потреб України у відновленні, допомозі в галузі безпеки та гуманітарній допомозі відповідним комітетам Конгресу.

Законопроєкт передбачає, що конфісковані кошти акумулюються у спеціальному Фонді підтримки України, а «у разі потреби право власності та дохід від конфіскованих російських суверенних активів переходять до уряду Сполучених Штатів».

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Крім того, Маккол під час слухань заявив, що законопроєкт унеможливить повернення конфіскованих активів назад Росії, поки вона не виплатить компенсацію Україні.

Раніше повідомлялося, що Бельгія стане першою країною ЄС, яка використає заморожені російські активи на користь України. У країні буде створений спецфонд з податків розміром 1,7 млрд євро.