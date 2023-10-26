США оголосили новий пакет допомоги на $150 млн: що отримає Україна
ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Nasams та Himars
Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
До пакета допомоги від США увійшли:
- додаткові боєприпаси для Nasams;
- ракети ППО AIM-9M;
- зенітні ракети Stinger;
- додаткові боєприпаси для Himars;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
- прилади нічного бачення;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- спорядження для холодної погоди; і
- запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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