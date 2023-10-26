Головна Країна Політика
search button user button menu button

США оголосили новий пакет допомоги на $150 млн: що отримає Україна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили новий пакет допомоги на $150 млн: що отримає Україна
США передають Україні ракети TOW
фото ілюстративне

ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для Nasams та Himars

Сполучені Штати Америки сьогодні, 26 жовтня, виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

До пакета допомоги від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для Nasams;
  • ракети ППО AIM-9M;
  • зенітні ракети Stinger;
  • додаткові боєприпаси для Himars;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети TOW;
  • системи Javelin;
  • понад 2 млн патронів до стрілецької зброї;
  • прилади нічного бачення;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди; і
  • запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, триває 610-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна Україна США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окрім шкоди для наших захисників це загрожує кримінальною відповідальністю
Росіяни розсилають повідомлення з пропозицією «зливати» дані про ЗСУ
Вчора, 18:47
Безпілотники Heavy Shot можуть доставити до 30 кг бомбового навантаження на відстань до 15 км
ЗСУ отримали ще понад 200 українських ударних дронів: у чому їхня особливість
Вчора, 16:38
У середині січня 2014 року, якраз у розпал подій на Євромайдані, Червоненко придбала будинок у Красногорівці
Пенсіонерка з Донеччини виписала державі рахунок за те, що ЗСУ зайняли її хату
Вчора, 16:27

Політика

Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Забезпечення ЗСУ далекобійними ракетами та укриття: Зеленський провів військовий кабінет (відео)
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Зеленський призначив нових послів України у двох країнах
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Розширення компенсацій за зруйноване майно: Зеленський підписав закон
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Медведчук обзавівся новою яхтою-винищувачем за понад $9 млн
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми
Зеленський зідзвонився з Сунаком: обговорили чотири теми

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
19K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
17K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
9890
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6439
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
5921
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?

Новини

Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Сьогодні, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Сьогодні, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
Вчора, 22:13
Звіт антихристу. Мережу обурило фото Путіна із релігійними лідерами Росії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту