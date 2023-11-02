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Спікер Палати представників США розповів, коли чекати рішення про імпічмент Байдена

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Спікер Палати представників США розповів, коли чекати рішення про імпічмент Байдена
Як відзначив Джонсон, вже «дуже скоро» буде прийнято рішення, чи варто продовжувати зусилля щодо імпічменту голови Білого дому
фото з відкритих джерел

Розслідування поставили на паузу на кілька тижнів, поки Палата представників боролась з усуненням Маккарті

Рішення щодо імпічменту чинного президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена буде прийнято вже «дуже скоро». Про це повідомив спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон, якого цитує The Guardian.

Як відзначив Джонсон, вже «дуже скоро» буде прийнято рішення, чи варто продовжувати зусилля щодо імпічменту голови Білого дому.

Як пише видання, попередник Джонсона Кевін Маккарті оголосив про розслідування поведінки президента ще у вересні поточного року, втім його було усунуто з посади спікера вже через кілька тижнів. Розслідування зосереджене на звинуваченнях у корупції навколо президента і його сім'ї, зокрема, його сина Хантера Байдена.

«Республіканці провели слухання в єдиному комітеті з цього питання, яке багато хто сприйняв як провал після того, як їхні свідки заявили, що розслідування було обґрунтованим, але доказів того, що президент порушив закон, так і не було знайдено. Ще одного удару зусиллям було завдано, коли Кен Бак, консервативний республіканець, який вчора оголосив, що не балотуватиметься на другий термін у 2024 році, написав колонку в газеті Washington Post, в якій стверджував, що імпічмент Байдена – погана ідея», – додає видання.

Розслідування поставили на паузу на кілька тижнів, поки Палата представників боролась з усуненням Маккарті.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США оголосила про початок офіційного розслідування щодо імпічменту американського президента Джо Байдена.

До слова, президент США Джо Байден прокоментував загрозу свого імпічменту. За його словами, республіканці запускають процедуру усунення глави держави, щоб зупинити роботу уряду. 

Теги: Джозеф Байден США імпічмент

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