Удар ЦАХАЛу по Секторі Гази: Нетаньягу показав масштаби руйнування (відео)

Біньямін Нетаньягу обіцяє, що удари продовжаться

Унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

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Він опублікував нові кадри ударів по сектору Газа, підписавши їх «продовжуйте щосили».

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Раніше Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи.

Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.