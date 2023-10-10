Удар ЦАХАЛу по Секторі Гази: Нетаньягу показав масштаби руйнування (відео)
Біньямін Нетаньягу обіцяє, що удари продовжаться
Унаслідок удару ізраїльської армії по Газі зруйновані десятки будинків. На цьому ЦАХАЛ зупинятися не збирається, повідомив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.
Він опублікував нові кадри ударів по сектору Газа, підписавши їх «продовжуйте щосили».
Раніше Нетаньяху пообіцяв ХАМАСу важкі та жахливі часи.
Нагадаємо, у суботу, 7 жовтня, Ізраїль зазнав ракетного удару з кількох місць у Газі. Лідер військового крила ХАМАС заявив, що угруповання розпочало нову операцію проти Ізраїлю.
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