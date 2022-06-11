До Києва прибула президентка Єврокомісії

Україна сподівається отримати статус кандидата на членство в ЄС

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула з візитом до Києва. Вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це президентка Єврокомісії повідомила у Twitter.

«З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху», – написала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна реагуватиме у разі відмови ЄС надати статус кандидата на членство.