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    Політика

    До Києва прибула президентка Єврокомісії

    Урсула фон дер Ляйєн прибула в Україну - До Києва прибула президентка Єврокомісії
    Урсула фон дер Ляйєн прибула в Україну
    фото: Урсула фон дер Ляйєн/Twitter

    Україна сподівається отримати статус кандидата на членство в ЄС

    Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн прибула з візитом до Києва. Вона зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Про це президентка Єврокомісії повідомила у Twitter.

    «З президентом Зеленським я підіб'ю підсумки спільної роботи, необхідної для відновлення, та прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху», – написала вона.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі 28 лютого 2022 року.

    Євросоюз обіцяє в червні розглянути заявку України на членство в ЄС.

    8 червня Європейський парламент підтримав резолюцію із закликом надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС «як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

    Раніше повідомлялося, що Кіпр і Греція виступають проти прискореного процесу вступу України в ЄС.

    Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, як Україна реагуватиме у разі відмови ЄС надати статус кандидата на членство.

    Читайте також: Статус кандидата на членство в ЄС. Які шанси в України
    Теги: ЄС Володимир Зеленський Україна
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    До Києва прибула президентка Єврокомісії