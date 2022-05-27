ЗМІ назвали дві країни, які виступають проти прискореного вступу України до ЄС

Кіпр та Греція не підтримують прискорений процес вступу України до Євросоюзу

Країни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії

Греція та Кіпр підтримують вступ України в ЄС, але виступають проти прискореного процесу вступу, який запропонували кілька східноєвропейських країн, повідомляє Euractiv.

Посилаючись на джерела в Міністерстві закордонних справ Греції Euractiv зазначає, що позиція Афін полягає тому, що необхідно дотримуватися всіх процедур, передбачених статтею 49 Договору про ЄС. Крім того, Греція надає особливого значення вступу до ЄС країн Західних Балкан.

На запитання, чи погодиться Греція надати Україні статус кандидата в червні, джерело, близьке до цього питання, заявило, що Афіни хочуть спочатку побачити пропозицію Єврокомісії.

Що стосується Кіпру, джерела Euractiv в уряді повідомили, що спочатку слід подивитися, в якому напрямку розвиватиметься думка Європейської комісії.

Якщо вона буде позитивною, Кіпр погодиться на пропозицію надання Україні статусу кандидата. Проте джерело додало, що необхідне суворе дотримання усіх відповідних процедур, тому процес приєднання буде тривалим.

За словами джерел в уряді Кіпру, необхідно враховувати країни Західних Балкан, багато з яких уже зробили великі кроки до вступу, здійснивши необхідні реформи та виконавши низку зобов'язань.

Між іншим, днями Україна приєднається до роумінгового простору ЄС.

Тим часом прем’єр Нідерландів не вірить, що Україна скоро стане кандидатом до ЄС. Як заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, занадто багатьом країнам ЄС не подобається надання статусу кандидата для України.

Напередодні Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву міністра Європейських справ Франції Клемана Боне, який вважає, що вступ України до ЄС займе 20 років. У Києві закликають надати Україні статус країни-кандидата в Євросоюз найближчим часом.

Раніше міністр Європейських справ Франції Клеман Бон скептично оцінив шанси України увійти до Євросоюзу. Зокрема, він сказав, що це навряд чи відбудеться через шість років. За його оцінками, процес займе 15 – 20 років.

Про це Бон заявив після того, як президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити нове європейське політичне співтовариство і прийняти до його складу Україну, оскільки вступ до ЄС може зайняти роки або десятиліття.

На це голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив: якщо Україна не отримає статусу кандидата в ЄС, значить нас дурять.