Орбан закликав до мирних переговорів України та Росії. МЗС відреагувало

За словами Ніколенка, мирні переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території України

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відреагував на заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана, який закликав не допустити контрнаступу української армії та заговорив про мирні переговори між Україною й РФ.

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За словами дипломата, українська сторона чітко окреслила свою позицію.

«Мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть Росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років», – написав речник МЗС.

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Ніколенко вважає, щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в Москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну.

Також речник МЗС закликав главу угорського уряду «почати нарешті діяти».

«Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС», – зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини назвав проведення контрнаступу «кривавою бойнею». Адже, за його словами, як «людина з півторарічним військовим досвідом» він «чудово знає», що нападник зазнає втричі більші втрати, ніж той, хто обороняється.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, а для того, щоб зупинити війну, необхідно укласти угоду між Москвою та Вашингтоном. Політик також підкреслив, що війну вдасться зупинити лише тоді, коли Росія укладе угоду зі США. Також Орбан висловив сподівання, що Дональд Трамп виграє президентські вибори у США у 2024 році.