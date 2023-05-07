На «Азовсталі» прогриміли вибухи: Андрющенко назвав причину

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали гучні вибухи. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначив радник мера, вибух, імовірно, пов'язаний із розмінування «Азовсталі» від авіабомб. «Маріуполь. Гучний вибух. Знов чують всі райони міста. Попередньо – йде розмінування «Азовсталі» від авіабомб», – написав Андрющенко.

«Вирішили посилити Маріупольській ПТСР усіма доступними способами одночасно», – зазначив радник мера.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, додав Андрющенко, в районі Слобідки (Залізничний вокзал) чути звуки стрілецької зброї через зйомку кіно.

Як повідомлялося, на території заводу «Азовсталь» російські загарбники облаштовують військові бази.

Нагадаємо, російські загарбники готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя Донецької області.