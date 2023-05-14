Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз

Надія Карбунар
glavcom.ua
Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз
Зеленський забув телефон у машині
фото: Bild

Президент залишив гаджет в автомобілі, який віз його на вертолітний майданчик

Президент україни Володимир Зеленський 14 травня, перебуваючи з робочим візитом у Німеччині, мало не залишився без свого мобільного телефона. Після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом він уже сідав у вертоліт, проте в останній момент усвідомив, що залишив гаджет в автомобілі, який віз його на вертолітний майданчик. Про це повідомило німецьке видання Bild. На щастя, співробітники федеральної служби поліції вчасно помітили розсіяність політика.

Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз фото 1

Разом із телефоном Зеленський також забув і павербанк. Обидва гаджети повернули до рук українського гаранта, і він одразу ж перевірив пропущені дзвінки.

Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз фото 2

Політик подякував співробітникам охоронної служби та успішно вирушив на призначені зустрічі.

Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз фото 3

Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

Читайте також: Зеленський отримав престижну європейську премію: подробиці

Теги: Міноборони політика вертоліт Володимир Зеленський гаджет танки Щастя системи ППО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз
Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз
У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір
У Львові школяр обматюкав однокласника, суд покарав матір
Хвилина мовчання: згадаймо найрезультативнішого зенітника України Андрія Лінійчука
Хвилина мовчання: згадаймо найрезультативнішого зенітника України Андрія Лінійчука
День матері: яскраві листівки та привітання
День матері: яскраві листівки та привітання
Приватбанк тимчасово призупинить роботу інтернет-банкінгу: названо причину
Приватбанк тимчасово призупинить роботу інтернет-банкінгу: названо причину
Хвилина мовчання: згадаймо військового Максима Гребенніка
Хвилина мовчання: згадаймо військового Максима Гребенніка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
5513
День матері: яскраві листівки та привітання
4678
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4402
Зеленський провів у Німеччині унікальну зустріч: подробиці
3871
Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
3862
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту