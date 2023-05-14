Володимир Зеленський у Берліні втрапив у курйоз

Президент залишив гаджет в автомобілі, який віз його на вертолітний майданчик

Президент україни Володимир Зеленський 14 травня, перебуваючи з робочим візитом у Німеччині, мало не залишився без свого мобільного телефона. Після зустрічі з канцлером Олафом Шольцом він уже сідав у вертоліт, проте в останній момент усвідомив, що залишив гаджет в автомобілі, який віз його на вертолітний майданчик. Про це повідомило німецьке видання Bild. На щастя, співробітники федеральної служби поліції вчасно помітили розсіяність політика.

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Разом із телефоном Зеленський також забув і павербанк. Обидва гаджети повернули до рук українського гаранта, і він одразу ж перевірив пропущені дзвінки.

Політик подякував співробітникам охоронної служби та успішно вирушив на призначені зустрічі.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.

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