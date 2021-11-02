Росія проводить військові навчання у Чорному морі – представник НАТО

В альянсі заявили, що стежать за пересуваннями російських військ і вказали на важливість забезпечення транспарентності

У вівторок військові кораблі російського Чорноморського флоту відпрацьовували в ході маневрів стрілянину на знищення по ворожим цілями.

Навчання відбуваються у момент, коли Москва висловлює різке невдоволення у зв'язку з присутністю у регіоні двох військових судів США, повідомляє «Голос Америки».

«Корабель США зайшов у Чорне море – можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони», – сказав у понеділок президент РФ Володимир Путін, маючи на увазі флагманський корабель Шостого флоту США Mount Whitney, направлений у Чорне море для участі в навчаннях НАТО.

У вівторок Чорноморський флот заявив, що його кораблі відпрацьовували знищення цілей противника і що їхні системи ППО були приведені в бойову готовність на базах у Новоросійську та в анексованому Криму, повідомило російське інформагентство Інтерфакс.

У понеділок ВМС США заявили, що Mount Whitney прибув до Стамбула та незабаром з'єднається з іншими кораблями у Чорному морі.

«Після цього візиту до порту Mount Whitney приєднається до авіаносця USS Porter (DDG 78) у Чорному морі, сприяючи ще більшому зміцненню співпраці між силами США та НАТО на морі», – наголошується у заяві ВМС США.

Тим часом видання Politico повідомило, що зроблені в понеділок комерційні супутникові фотографії підтвердили відомості, що недавно надійшли, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Україна заявила у понеділок, що не спостерігала збільшення російських військ чи техніки поблизу кордону.

«НАТО пильно і регулярно спостерігає за пересуваннями російських військ. Важливо забезпечити транспарентність та уникати будь-яких прорахунків», – заявив офіційний представник Північноатлантичного альянсу.

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море