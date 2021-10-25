Лавров заявив, що у Росії немає відносин із НАТО

За словами Лаврова, Росія і НАТО не взаємодіють

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відносини між Росією і НАТО не є катастрофічними. За його словами, вони повністю відсутні. Про це повідомляє ТАСС.

«Відносини між Росією і НАТО не можна назвати катастрофічними, тому що катастрофічним може бути тільки те, що реально існує», – цитує агентство заяву Лаврова за підсумками переговорів з главою МЗС Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Лавров також підкреслив, що у Росії немає ніяких відносин із НАТО.

Раніше голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що НАТО нібито «стягує сили» до кордонів РФ.

До слова, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Росії не варто боятися членства України в НАТО.

Столтенберг зауважив, що за останнє десятиліття розширення НАТО тільки «принесло мир і стабільність по всій Європі».

Нагадаємо, напередодні Путін побачив у візиті глави Пентагону в Київ відкриття дверей у НАТО.

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