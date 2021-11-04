Данія, яка виступила проти «Північного потоку – 2», затримала російський корабель

Арешт судна здійснено як забезпечувальний захід за позовом третьої сторони

Влада Данії затримала науково-дослідне російське судно «Академік Іоффе». Корабель належить Інституту океанології ім. Ширшова Російської академії наук. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті російського посольства у Копенгагені.

Зазначається, що затримання судна сталося ще 1 листопада при бункеруванні (заправлення судна паливом та моторними оліями) на рейді порту Скаген.

«Арешт судна здійснено як забезпечувальний захід за позовом третьої сторони, пов'язаного з попередньою діяльністю НДС «Академік Іоффе», – йдеться в повідомленні.

У посольстві РФ уточнили, що судно плаває під російським прапором та використовується у наукових цілях.

«Посольством отримано та передано до МЗС Росії копії судових рішень, на підставі яких здійснено затримання. Співробітники російської закордонної установи з цього питання перебувають у контакті із МЗС Данії», – йдеться у повідомленні.

Про яку саме діяльність ідеться, поки що не уточнюється. Наприклад, нещодавно на «Академіці Іоффе» проводили дослідження глибоководних проходів Антарктичної донної води у північно-східній частині Атлантичного океану. У серпні судно пішло в експедицію, тоді вчені вивчали місяць водні маси на шельфі і континентальному схилі Карського моря.

«Академік Іоффе» – 117-метрове науково-дослідне судно. Названо на честь радянського вченого фізика Абрама Федоровича Іоффе. Судно збудовано у 1988 році. Крім іншого, його використовували для експериментів з далекого поширення звуку в океані.

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