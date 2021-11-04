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    Данія, яка виступила проти «Північного потоку – 2», затримала російський корабель

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    Данія затримала російське науково-дослідне російське судно &laquo;Академік Іоффе&raquo; - Данія, яка виступила проти «Північного потоку – 2», затримала російський корабель
    Данія затримала російське науково-дослідне російське судно «Академік Іоффе»
    фото: Victor Morozov

    Арешт судна здійснено як забезпечувальний захід за позовом третьої сторони

    Влада Данії затримала науково-дослідне російське судно «Академік Іоффе». Корабель належить Інституту океанології ім. Ширшова Російської академії наук. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті російського посольства у Копенгагені.

    Зазначається, що затримання судна сталося ще 1 листопада при бункеруванні (заправлення судна паливом та моторними оліями) на рейді порту Скаген.

    «Арешт судна здійснено як забезпечувальний захід за позовом третьої сторони, пов'язаного з попередньою діяльністю НДС «Академік Іоффе», – йдеться в повідомленні.

    У посольстві РФ уточнили, що судно плаває під російським прапором та використовується у наукових цілях.

    «Посольством отримано та передано до МЗС Росії копії судових рішень, на підставі яких здійснено затримання. Співробітники російської закордонної установи з цього питання перебувають у контакті із МЗС Данії», – йдеться у повідомленні.

    Про яку саме діяльність ідеться, поки що не уточнюється. Наприклад, нещодавно на «Академіці Іоффе» проводили дослідження глибоководних проходів Антарктичної донної води у північно-східній частині Атлантичного океану. У серпні судно пішло в експедицію, тоді вчені вивчали місяць водні маси на шельфі і континентальному схилі Карського моря.

    «Академік Іоффе» – 117-метрове науково-дослідне судно. Названо на честь радянського вченого фізика Абрама Федоровича Іоффе. Судно збудовано у 1988 році. Крім іншого, його використовували для експериментів з далекого поширення звуку в океані.

    Нагадаємо, до України у боротьбі із запуском російського газопроводу «Північний потік – 2», окрім Польщі та країн Балтії, 2 листопада приєдналася Данія. Відповідну заяву зробила данська прем'єрка Метт Фредеріксен

    Ця заява стала повною несподіванкою для Росії та «Газпрому», оскільки 1 жовтня данська енергетична агенція (DEA) дозволила експлуатацію російського газопроводу «Північний потік – 2» у своїх водах, але висунула умову – має бути проведене успішне випробування хоча б однієї з ліній трубопроводу.

    Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» і «Оператор ГТС» мають всі шанси отримати право дорадчого голосу при сертифікації «Північного потоку – 2».

    Як відомо, Німеччина дала добро на запуск «Північного потоку – 2». Вітренко пояснив, чим це загрожує ЄС.

    Тим часом радник президента США Джо Байдена упевнений, що «Північний потік – 2» до весни не запрацює.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС. Зеленський заявив, що збільшення поставок газу дозволило б полегшити енергетичну кризу в регіоні.

    До слова, Путін придумав новий аргумент проти транзиту через Україну.

    Також Німеччина запропонувала спосіб позбутися газового тиску Росії.

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    Теги: Росія Данія корабель посольство наука
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    Данія, яка виступила проти «Північного потоку – 2», затримала російський корабель