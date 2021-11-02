Стало відомо, з чим зіткнувся підводний човен США в Тихому океані

Атомний підводний човен США зіткнувся з підводною горою, якої не було на карті

Об'єктом, що пошкодив підводний човен США в Південно-Китайському морі, виявилася підводна гора

Об'єктом, що пошкодив підводний човен ВМС США USS Connecticut у Південно-Китайському морі, виявилася підводна гора. Про це повідомила офіційний представник 7-го флоту командир Хейлі Сімс, повідомляє USNI News.

Як зазначила Сімс, підводна гора не була відзначена на карті.

«У ході розслідування встановлено, що військовий корабель США USS Connecticut натрапив на немарковану підводну гору, діючи в міжнародних водах в Індо-Тихоокеанському регіоні», – заявила прессекретар командувача ВМС США Хейлі Сімс.

Результати розслідування інциденту будуть передані командувачу 7-го флоту ВМС США віце-адміралу Карлу Томасу. Він визначить доцільність наступних дій, включаючи притягнення до відповідальності.

Наразі субмарина знаходиться на Гуамі (острів у Мікронезії в західній частині Тихого океану, що має статус неінкорпорованої організованої території США), її ремонтують.

Військові нагадали, що Connecticut – один із трьох ударних атомних човнів типу Sea Wolf, які були розроблені для глибоководних операцій, щоб протистояти радянським підводним човнам у відкритому океані. Після закінчення холодної війни судна були модернізовані та модифіковані для виконання найважливіших завдань американського флоту.

Про те, що американський атомний ударний підводний човен зіткнувся з невідомим предметом в Індо-Тихоокеанському регіоні, стало відомо 8 жовтня. Надзвичайна подія сталася під час занурення. В результаті постраждали 11 моряків, вони отримали травми легкого та середнього ступеня важкості. За словами американських військових, аварія не позначилася на ядерній силовій установці.

Субмарина своїм ходом прибула на острів Гуам у західній частині моря. Пізніше з'ясувалося, що зіткнення сталося в районі між островом Хайнань, Парасельськими островами та каналом Баші. Після аварії у підводного човна було пошкоджено носові баластові цистерни.

Ветеран-підводник Військово-морських сил (ВМС) США Аарон Амік вказував на те, що топографія дна Південно-Китайського моря схильна до частих змін через тектонічну активність.

«Деякі райони Південно-Китайського моря дуже глибокі, з раптовими змінами на дуже дрібні, майже вертикальні структури, які можуть виходити на поверхню», – пояснив експерт.

При цьому вимірювання глибини дна під субмариною може не дати їй достатньо часу, щоб ухилитися від вертикальної топографічної зміни прямо попереду.

Офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь заявив, що США мають оприлюднити деталі аварії, у тому числі точну інформацію про місце зіткнення, місію субмарини та можливість витоку радіації.