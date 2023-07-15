Інтерв'ю Залужного, яке наробило галасу. Нагадуємо головні тези

Через недосконалий переклад окремі ЗМІ викривили суть сказаного головнокомандувачем

Видання The Washington Post вчора опублікувало інтерв’ю з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Оскільки соцмережі активно обговорюють слова генерала, які ЗМІ вже розтягнули на цитати, «Главком» зібрав ключові тези в одному місці.

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Деокупація Криму

Залужний заявив, що поверне тимчасово окупований Крим, попри побоювання деяких західних союзників щодо ймовірної реакції Кремля.

За словами журналістів, деякі західні чиновники «приватно хвилюються» через ймовірну реакцію російського диктатора Володимира Путіна на те, що українські війська можуть дістатися Криму.

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Залужний відповів, що його це не хвилює і він досягне мети. – «Щойно в мене будуть засоби, я що-небудь зроблю. Мені наплювати – мене ніхто не зупинить».

Ворога треба вбивати на його території

Якщо партнери бояться передавати Україні зброю, яку може бути використано для ударів по території країни-агресора Росії, Україна буде застосовувати зброю свого виробництва, вважає генерал.

Видання пише, що генерал змушений домагатися успіху на полі бою в ситуації, коли постачання боєприпасів Україні обмежене, а російські окупанти часто за день вистрілюють утричі більше снарядів, сучасні західні винищувачі не з’являться на полі бою до наступного року, а західні союзники не хочуть, щоб Україна використовувала ракети великої дальності та інше озброєння для ударів по території Росії, побоюючись «ескалації». Тому Залужний використовує зброю українського виробництва.

«Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати в когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що Путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, однаково. Це наша проблема, і нам вирішувати, як убивати цього ворога. На війні на його території можна і треба вбивати. Якщо наші партнери бояться використовувати їхню зброю, ми будемо вбивати своєю. Але рівно стільки, скільки необхідно», – сказав Залужний.

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Зазначимо, що багато ЗМІ не правильно переклали деякі фрази головнокомандувача, що наробило галасу. Зокрема «Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що Путін… застосує ядерну зброю? Дітям, які помирають, однаково», переклали як «діти, які вмирають, не хвилюють».

У 2019 році Залужного затримав Інтерпол

Коли головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у 2019 році приїздив до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол. Тоді Кремль заочно та без його відома оголосив його «воєнним злочинцем».

За словами головнокомандувача, як тільки він зійшов із літака, правоохоронці оточили його, наставили зброю, наказали лягти на землю обличчям вниз та наділи наручники. Сталося це тому, що російська влада внесла ім'я Залужного до списку розшуку Інтерполу без його відома. Видання уточнило, що це – «регулярна практика, яка призвела до короткочасного ув'язнення інших українських командирів».

Як додав Залужний, йому вистачило кількох хвилин роумінгу на телефоні, щоб зателефонувати послу України в НАТО, який у результаті допоміг звільнити його.

«У мене був поганий настрій, але потім я зрозумів, що гіпотетично я був воєнним злочинцем і, швидше за все, ним і залишуся. І я вирішив, що повинен вивчати міжнародні відносини та міжнародне право», – пригадав головком.

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Залужний додав, що був злий на себе, оскільки не знав своїх законних прав у цій ситуації. Інцидент спонукав Залужного здобути ступінь магістра з міжнародних відносин в Острозькій академії у 2020 році.

Концепція перемоги Залужного

Концепція перемоги головнокомандувача ЗСУ – це більше, ніж просто відновлення Україною своєї повної територіальної цілісності.

«Перемога буде тоді, коли в нас буде армія – можливо, навіть чимала, – яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз у візочках, щоб вони росли, знаючи, що такого більше не повториться», – заявив він.

Головнокомандувач додав, що це величезний обсяг роботи і створення такої потужної армії має розпочатися зараз.

Плани після війни

Залужний також обмірковує своє власне майбутнє після війни. Він розповів, що хоче взяти відпустку, написати книгу і хотів би подорожувати.

Однак, його бачення української перемоги – це більше, ніж просто відновлення повної територіальної цілісності України. Тому Залужний не думає, що матиме багато вільного часу після війни.