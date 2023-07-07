Зеленський прибув на зустріч із Ердоганом

Сторони обговорять саміт НАТО, гарантії безпеки та зернові ініціативи

Сьогодні ввечері, 7 липня, президент України Володимир Зеленський завершив свій день візитів у столиці дружніх країн у Стамбулі. Глава держави зустрічається із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це Зеленський повідомив у Телеграм.

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«Завершуємо насичений день у Туреччині. Переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Координація позицій по Формулі Миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. Відбудова України, оборонні контракти між нашими підприємствами», –написав президент.

Нагадаємо, останні кілька днів президент Володимир Зеленський відвідує з робочими візитами країни Європи в рамках нового турне.

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Глава держави вже побував у Болгарії, де провів переговори з прем'єром Ніколаєм Денковим та президентом Руменом Радєвим.

Також він прилітав і до Чехії. Там він зустрічався та проводив пресконференцію з президентом Петром Павелом.

Глава української держави був у Словаччині. Він провів переговори з президентом Зузаною Чапутовою та домовився про нові військові постачання для нашої країни.