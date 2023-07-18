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Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
Закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років
фото з відкритих джерел

Особа, яка претендує на офіцерське звання не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

На час дії воєнного стану військовослужбовці без спеціальної вищої освіти зможуть отримувати офіцерські звання. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон № 8339.

Даний закон дозволить під час воєнного стану призначати осіб сержантського і старшинського складу без вищої освіти на молодші офіцерські посади з присвоєнням офіцерського звання. Однак для цього вони повинні мати досвід бойових дій не менше пів року.

Особа, яка претендує на офіцерське звання не повинна мати непогашених дисциплінарних стягнень.

Крім того, закон на час дії воєнного стану дозволяє приймати на військову службу офіцерів від 20 до 40 років (раніше було до 30 років).

Зауважимо, що до цього, щоб здобути офіцерське звання необхідно було мати військову освіту, здобуту в профільному закладі вищої освіти. Навчатись треба було щонайменше чотири роки у бакалавраті та півтора роки магістратурі.

Був і простіший варіант - необхідно було навчатись два роки на військовій кафедрі при закладі вищої освіти. Згодом такий випускник міг підписувати офіцерський контракт зі Збройними силами України.

Також військові, які отримали звання офіцера через свій бойовий досвід, але не мають відповідної освіти, повинні будуть упродовж пів року після закінчення воєнного стану пройти курс військової підготовки за своїм напрямом.

Також повідомлялося, що Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію.

Теги: закон військові Володимир Зеленський президент звання героя

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Політика

Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
Військові без вищої освіти можуть отримати офіцерські звання: Зеленський підписав закон
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