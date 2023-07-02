ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)

Ураження цілей підтвердив дрон

Військові показали відео знищення польового складу боєприпасів РФ разом із окупантами. Кадри опублікував перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram. На відео – робота артилерійського дивізіону під корегуванням батареї управління артилерійської розвідки 5 окремої штурмової бригади.

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«Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом», – написав Павлюк.

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На кадрах видно, що російський склад БК українські воїни знищували серією послідовних ударів. Ураження цілей підтвердив дрон.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку. За добу тут сталося 23 бойових зіткнення.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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