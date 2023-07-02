Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)
ЗСУ знищили склад боєприпасів противника серією влучних ударів
фото з відкритих джерел

Ураження цілей підтвердив дрон

Військові показали відео знищення польового складу боєприпасів РФ разом із окупантами. Кадри опублікував перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк у Telegram. На відео – робота артилерійського дивізіону під корегуванням батареї управління артилерійської розвідки 5 окремої штурмової бригади.

«Підтверджене знищення польового складу окупантів разом з особовим складом», – написав Павлюк.

На кадрах видно, що російський склад БК українські воїни знищували серією послідовних ударів. Ураження цілей підтвердив дрон.

Раніше стало відомо, що Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку. За добу тут сталося 23 бойових зіткнення.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Фатальна помилка Путіна
Теги: робота відео Україна війна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Himars знищив одразу чотирьох САУ «Мста-С» окупантів
ЗСУ ударами Himars знищили батарею російських гаубиць
Вчора, 16:25
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління окупантів
Окупанти намагаються стримати ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках – Генштаб
Вчора, 19:19
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
Сьогодні, 01:08

Події в Україні

Росія не розкриває колаборантам інформацію про розташування військ: названо причину
Росія не розкриває колаборантам інформацію про розташування військ: названо причину
Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку
Найгарячіший напрямок фронту: ворог запекло штурмує Авдіївку та Мар’їнку
Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі
Зеленський в Одесі зустрівся з командувачем Військово-морських сил: перші деталі
ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)
ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами (відео)
У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
У Бучанському парку на Київщині відкрили меморіал жертвам російської окупації
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені
Війська РФ обстріляли житловий квартал Херсона: є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Можливий теракт росіян на ЗАЕС зачепить чотири області: сценарій «Енергоатома»
27K
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
16K
У столичному кафе виник скандал через пісні Лепса
13K
Атака ракет і дронів: ЗСУ попередили про небезпеку жителів низки областей
11K
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6508
Путіну залишилося кілька тижнів - Саакашвілі прокоментував істерику диктатора

Новини

У Нідерландах чоловік понівечив будівлю посольства Білорусі
Сьогодні, 12:46
ФСБ отримала завдання вбити Пригожина – Буданов
30 червня, 11:12
Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
28 червня, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
28 червня, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту