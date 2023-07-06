Зеленський популярно пояснив президенту Болгарії, у чому той помиляється

Румен Радєв наполегливо доводить: постачати зброю Україні непотрібно

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським глава Болгарії Румен Радев намагався уникати слова «війна» і натомість називав російську агресію «конфліктом». Зі свого боку, президент України поправив його заявивши, що в Україні війна, а не конфлікт. Про це повідомив кореспондент «Главкома».

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«Уже в перші місяці Болгарія простягла руку українським громадянам, які шукали порятунку від конфлікту, що вибухнув. Ви щойно підписали документ. Ця декларація є важливим кроком, але я не згідний з наданням боєприпасів, особливо із запасів Болгарії тому, що я, як президент і головнокомандувач, маю свої обов’язки», - зазначив Радев.

Президент Болгарії також заявив, що російську агресію не можна зупинити військовим шляхом і закликав до переговорів. «Я продовжую стверджувати, що військового вирішення цього конфлікту немає, і надання все більшої кількості зброї навряд чи призведе до такого вирішення. І важливо звернути увагу на послідовні зусилля для деескалації, для припинення вогню і для пошуку мирних рішень дипломатичним шляхом», – додав болгарський президент.

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Зі свого боку, Володимир Зеленський подякував Болгарії за захист для українських громадян і в той же час піддав критиці слова свого болгарського колеги про «конфлікт» і його негативне ставлення до військової допомоги Україні.

«Дякую за запрошення болгарського уряду. Підкреслюю, що я дуже вдячний за те, що народ Болгарії насправді прихистив багатьох українців. Сподіваюся, народ Болгарії розуміє, що це не конфлікт, а війна. Під час конфлікту державу не залишають мільйони людей, тому ми добре знаємо, що це не конфлікт, а війна», – зазначив Зеленський.

Глава держави також пояснив, чому не можна йти на компроміси з російськими окупантами. «Ви сказали, що не підтримуєте постачання боєприпасів, як головнокомандувач, щоб не послабити свою армію. Або ви не підтримуєте зміцнення України? Це різні речі. Якщо Росія прийде сюди, то того, що ви маєте буде недостатньо для вашого війська, щоб воювати з нею. Тому добре дати можливість людям захищатись, щоб війна не прийшла до вас, до поляків, до румунів. Можу Вам сказати, війна не має ніякої дистанції. Не дай Бог, щоб трапилася якась трагедія, і ви опинились на моєму місці, і якщо Вам не допоможуть, то що Ви тоді робитимете? Скажете: «Путін, забери болгарські території?» Ні, я впевнений, що ви цього не зробите і не підете на компроміс із суверенітетом своєї країни», - додав український президент.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до столиці Болгарії Софії. Глава держави повідомив, що проведе переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, зустрінуся з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

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Зазначимо, що «Главком» першим повідомляв про візит президента Зеленського до Болгарії ще 4 липня.

Також повідомлялося, що Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО.