Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч
У Львові президент узяв участь у молебні за Україну
фото: Офіс президента

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини. На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини. 

Виступаючи у Львові, Зеленський заявив, що на п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».

Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні українців.

Зеленський також висловив вдячність українській команді, яка працює заради повернення українців додому: Андрію Єрмаку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку, Рустему Умерову, всій Службі безпеки України.

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. Про це пише видання Telegraph з посиланням на своє джерело

За словами співрозмовника Telegraph в НАТО, Берлін скористається самітом Альянсу у Вільнюсі, щоб закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство в Альянсі.

Байден здійснить європейське турне

З 9 по 13 липня президент США Джо Байден здійснить європейське турне, відвідавши Фінляндію, Британію та саміт НАТО у Вільнюсі. Про це заявили в Білому домі.

«Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви до Вільнюса для участі у 74-му саміті НАТО з 11 по 12 липня», – заявили у Білого домі.

Кулеба спрогнозував, яким буде шлях України в НАТО

Після низки міжнародних візитів президента Володимира Зеленського шлях України до НАТО точно стане коротшим, робота у цьому напрямі триває.

«Під час важливих візитів президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичний, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями – зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою я подумки був... у Вільнюсі. важливих для України та НАТО рішень уже погоджено. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим», - зазначив Кулеба.

За його словами, це дуже важливий результат, про який нам, як і у багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом із найближчими партнерами це зробили.

Він також зазначив, що сьогодні не вистачає рішення, яке зробить цей шлях ще швидше – ясність запрошення України до вступу. Тепер є унікальний момент, щоб внести цю ясність.

Президент України призначив нового командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко. Про це заявив голова держави у Львові.

«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України», - заявив Зеленський.

До слова, триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Читайте також: Аналітики ISW прогнозують нові переваги для ЗСУ після бунту Пригожина
Теги: Німеччина НАТО зброя Володимир Зеленський Азовсталь Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Книжковий арсенал» – звучить сьогодні особливо влучно», – написала Олена Зеленська
Зеленські купили книжку про те, як засинати і прокидатися із задоволенням
23 червня, 01:49
Президент подякував союзникам, зокрема, за зброю, підтримку на шляху до вступу в НАТО та допомогу в подоланні наслідків підриву Каховської ГЕС
Зеленський назвав країни, які цього тижня зробили нові кроки у підтримці України
17 червня, 22:21
Україна зможе взяти на озброєння бойові літаки від союзників
Зеленський озвучив, коли до України прибудуть перші F-16
21 червня, 17:49
Війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога
Контрнаступ: Міноборони повідомило про нові успіхи ЗСУ
14 червня, 13:35
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу наголосив, що країна «проявить обережність», допомагаючи Україні
Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не надаватиме зброю Україні
23 червня, 08:49
Санчес: «Я хотів, щоби перша подія головування Іспанії у Раді ЄС була в Україні з Володимиром Зеленським»
Прем'єр-міністр Іспанії прибув до Києва
1 липня, 10:36
Минулої доби російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної
ЗСУ захопили стратегічну ініціативу під Бахмутом: мапа боїв
30 червня, 08:59
У центрі уваги візиту будеоборонна підтримка, європейська та євроатлантична інтеграція України та Вільнюський саміт НАТО
Зеленський анонсував візит до Чехії
6 липня, 20:11
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок
Німеччина виступила проти передачі Україні касетних боєприпасів
7 липня, 13:07

Події в Україні

500 днів війни: американські аналітики вказали на провальний план Кремля
500 днів війни: американські аналітики вказали на провальний план Кремля
Авіація ЗСУ вдарила по особовому складу противника, знищені тактичні дрони
Авіація ЗСУ вдарила по особовому складу противника, знищені тактичні дрони
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч
Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч
Що може прискорити внутрішні процеси «ерозії» в РФ? Подоляк окреслив три складові
Що може прискорити внутрішні процеси «ерозії» в РФ? Подоляк окреслив три складові
Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої
Відбулось понад 30 бойових зіткнень: Генштаб повідомив, де тривають найтяжчі бої
Аналітики ISW прогнозують нові переваги для ЗСУ після бунту Пригожина
Аналітики ISW прогнозують нові переваги для ЗСУ після бунту Пригожина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Юрій Луценко: Я категорично проти українського «побєдобєсія»
44K
Контрнаступ. Луценко застеріг українську владу від «побєдобєсія»
34K
Військові хакери покарали російський бізнес до ювілею Залужного (фото)
19K
«Путина опять обманули». Кремлівська пропаганда в істериці через повернення азовців в Україну
16K
Замінування Запорізької АЕС: розвідка повідомила про стан енергоблоків
7223
Росія може повторно спробувати захопити Київ – Міноборони

Новини

Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
Сьогодні, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
500 днів війни: окупанти ведуть безуспішні атаки на п’ятьох напрямках
Вчора, 06:48
«Спека втікатиме звідусіль»: синоптики дали прогноз погоди на 8 липня
Вчора, 05:15
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Грозові дощі та спека: прогноз погоди на 7 липня
7 липня, 05:38

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту