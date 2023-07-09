Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО, Зеленський у Львові: головне за ніч

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини. На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Зеленський разом із командирами «Азова» прибули до Львова

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азова», яких він забрав із Туреччини.

Виступаючи у Львові, Зеленський заявив, що на п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».

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Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні українців.

Зеленський також висловив вдячність українській команді, яка працює заради повернення українців додому: Андрію Єрмаку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку, Рустему Умерову, всій Службі безпеки України.

Німеччина хоче відтермінувати вступ України до НАТО

На саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до НАТО, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни Альянсу з Росією. Про це пише видання Telegraph з посиланням на своє джерело

За словами співрозмовника Telegraph в НАТО, Берлін скористається самітом Альянсу у Вільнюсі, щоб закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про членство в Альянсі.

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Байден здійснить європейське турне

З 9 по 13 липня президент США Джо Байден здійснить європейське турне, відвідавши Фінляндію, Британію та саміт НАТО у Вільнюсі. Про це заявили в Білому домі.

«Спочатку президент Байден здійснить поїздку до Лондона на переговори з королем Чарльзом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком для подальшого зміцнення близьких відносин між нашими народами. Потім президент поїде до Литви до Вільнюса для участі у 74-му саміті НАТО з 11 по 12 липня», – заявили у Білого домі.

Кулеба спрогнозував, яким буде шлях України в НАТО

Після низки міжнародних візитів президента Володимира Зеленського шлях України до НАТО точно стане коротшим, робота у цьому напрямі триває.

«Під час важливих візитів президента до Софії, Праги, Братислави та Стамбула (а тут ще й історичний, з огляду на повернення наших героїв) працювали над багатьма питаннями – зброя, членство в ЄС. Але паралельно з цією роботою я подумки був... у Вільнюсі. важливих для України та НАТО рішень уже погоджено. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим», - зазначив Кулеба.

За його словами, це дуже важливий результат, про який нам, як і у багатьох інших випадках, говорили, що цього не буде, а ми разом із найближчими партнерами це зробили.

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Він також зазначив, що сьогодні не вистачає рішення, яке зробить цей шлях ще швидше – ясність запрошення України до вступу. Тепер є унікальний момент, щоб внести цю ясність.

Президент України призначив нового командувача Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський призначив нового командувача Національною гвардією. Ним став бойовий офіцер Олександр Півненко. Про це заявив голова держави у Львові.

«Серед нас зараз є Герой України Олександр Півненко, потужний воїн Нацгвардії, бойовий офіцер, відзначився в боях проти російських окупантів, зокрема, в боях за Бахмут. Я призначив Героя України Олександра Півненка командувачем Національної гвардії України», - заявив Зеленський.

До слова, триває 501-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.