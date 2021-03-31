Довибори у Раду: понад 20 нардепів від «Слуги народу» вилетіли на Прикарпаття

На підтримку кандидата у нардепи від 87 округу Василя Вірастюка вирушила делегація «слуг народу» на чолі з лідером партії Олександром Корнієнком

Депутати не беруть відряджень і летять в Івано-Франківську область за свій рахунок, запевняють у політсилі

Делегація з понад 20 нардепів від «Слуги народу» вилетіла на виборчий округ №87 в Івано-Франківській області, щоб проконтролювати процес підрахунку голосів на проміжних виборах до Верховної Ради.

Про це повідомив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» голова політсили Олександр Корнієнко.

«Схоже, що хтось намагається навмисне затягнути процес підрахунку голосів і встановлення результатів довиборів у 87-му окрузі. Тому депутати від «Слуги народу» вирушили в Івано-Франківську область, щоб поспілкуватися з людьми і з'ясувати причини», – зазначив Корнієнко.

За його словами, зараз ситуація на окрузі тривожна: опрацьовано тільки 67% протоколів дільничних виборчих комісій, а окружна виборча комісія взагалі призупинила роботу, «тому що зник її колишній голова».

«У день виборів наші спостерігачі повідомляли про низку порушень на дільницях. Навіть надходили повідомлення про нібито «замінування» виборчої комісії. Тому ми повинні захистити вибір українців і нікому не дозволимо позбавити їх права вільно обирати своїх представників у Верховній Раді», – підкреслив Корнієнко.

Делегацію депутатів разом із ним очолив також голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«До речі, депутати не беруть відряджень і летять в Івано-Франківську область за свій рахунок», - додав Корнієнко.

Нагадаємо, кандидати в окрузі № 87 заявляють про «численні порушення» та вимагають перевиборів.

Зазначимо, 30 березня підрахунок бюлетенів не вівся протягом дня, опрацювали 67,52% бюлетенів. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці розташувався Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. Крім того, частина пакетів із виборчою документацією мала неналежне маркування

Близько 2-ї години ночі 30 березня в місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів. Поліція шукає особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.