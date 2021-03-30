Вибори на Буковелі. Є гарна новина

Шевченку конче потрібно обратися до Ради з огляду на свіжі кримінальні провадження

Результати виборів по 87-му округу на Івано-Франківщині демонструють, як на мене дуже позитивну тенденцію: традиційні для українського парламентаризму способи ведення кампаній – купівля голосів, «каруселі» поволі припиняють працювати.

Як відомо, на цих виборах перемагає Василь Вірастюк. Перемагає попри серйозний тиск та фактично необмежений фінансовий ресурс його опонента Олександра Шевченка, який станом на зараз посідає третє місце серед усіх кандидатів і, на превеликий жаль, демонструє не дуже гідну поведінку, перешкоджаючи об'єктивному підрахунку голосів. Зрозуміло, що пану Шевченку конче потрібно обратися з огляду на свіжі кримінальні провадження, відкриті Генпрокуратурою за фактами відмивання коштів його партнером Палицею, але це не виправдовує того, що відбувалося на окрузі.

Зокрема «Чесно» повідомляє, що сьогодні вночі відбулося фейкове «мінування» у Надвірній, через що підрахунок голосів було зупинено. До цього спостерігачі повідомляли про роздачу грошей у сумах від $2800 до $5000 у церквах, що викликало обурення керівництва УГКЦ. Це взагалі якась відверта пєлєвінщина – «солидный господь для солидных господ».

28 березня, у день голосування, рух «Чесно» зафіксував «каруселі» з автобусами, які приїхали з Буковелю. Буковельські «туристи» голосували за тих, хто не прийшов за вибори. Пізніше були виявлені відкриті та пошкоджені сейф-пакети, «ліві» протоколи. «Опора» зафіксувала на відео, як кандидат Шевченко давав вказівки своїм людям в ОВК, де він перебував майже добу.

Але весь цей електоральний треш в результаті не допоміг, це і є гарна новина, про яку я сказав на початку.

Джерело: блог Сергія Іванова

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.