Довибори на Прикарпатті: кандидати заявляють про порушення та вимагають перевиборів

За місце нардепа на Прикарпатті змагаються Олександр Шевченко, Василь Вірастюк та Руслан Кошулинський

Нардепи від «Слуги народу» вирушили на округ, що з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів, який зупинився

Кандидат у народні депутати від ВО «Свобода» Руслан Кошулинський, який балотується в окрузі № 87 у Івано-Франківській області, вимагає визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори.

Про це він заявив у Facebook.

«Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК, –це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу. Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними й оголосити перевибори», – заявив Кошулинський.

У «Слузі народу», від якої на окрузі балотується Василь Вірастюк, також розповіли, що їхні нардепи вирушили на округ, що з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів. У політсилі теж повідомили про «численні порушення».

«Слуги» заявили, що вбачають у цьому «можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами».

Зазначимо, 30 березня підрахунок бюлетенів не вівся протягом дня, опрацювали 67,52% бюлетенів. За підрахунками лідером виборчих перегонів на Прикарпатті залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці розташувався Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. Крім того, частина пакетів із виборчою документацією мала неналежне маркування

Близько 2-ї години ночі 30 березня в місті Надвірній на Франківщині з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там тривав підрахунок голосів проміжних виборів. Поліція шукає особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.