Вибори в Буковелі. У відеозвернення Вірастюка знайдено таємний знак

Коли Вірастюк говорив про перемогу на виборах, на його обличчі з'явилася насмішка

Коли Вірастюк говорив про перемогу на виборах, на його обличчі з'явилася насмішка

Коли Вірастюк говорив про перемогу на виборах, на його обличчі з'явилася насмішка

Коли Вірастюк говорив про перемогу на виборах, на його обличчі з'явилася насмішка

ЦВК ще не закінчила опрацьовувати протоколи виборчих комісій. Проте Вірастюк уже впевнений у своїй перемозі

Представник партії «Слуга Народу» та силач Василь Вірастюк записав відео, у якому говорить про паралельний підрахунок голосів на проміжні вибори до Верховної Ради України. Користувачі соціальних мереж помітили дивний вираз обличчя Вірастюка на відео.

Журналіст Богдан Амосов звернув увагу на те, як представник «Слуги народу» хитро та недоречно посміхається, коли говорить про свою перемогу на виборах. «Що це було?», – запитує Амосов.

До речі, такий вираз обличчя Вірастюк зробив після того, як сказав, що звик перемагати чесно.

«Дякую, земляки, за підтримку. Паралельний підрахунок голосів зі 117 дільниць завершився – ми отримали перемогу. Я звик перемагати чесно. Тому зараз головне завдання – захистити наш результат», – сказав кандидат у народні депутати.

Зазначимо, що ЦВК ще не закінчила опрацьовувати протоколи виборчих комісій. Проте Вірастюк уже впевнений у своїй перемозі.

Ще 28 березня у «Слузі народу» заявили, що на довиборах на Івано-Франківщині лідирує Вірастюк. Проте інші екзит-поли дають результати, які кардинально відрізняються.

За оприлюдненими даними екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, 11 лютого 2021 року на з'їзді провладної партії «Слуга народу» Вірастюка висунули кандидатом в народні депутати на довибори за 87-м округом Івано-Франківської області.

Центральна виборча комісія станом на 16: 45 30 березня опрацювала 67,52% протоколів виборчих комісій з одномандатного виборчого округу № 87. За підрахунками лідером залишається представник політичної партії «Слуга народу» Василь Вірастюк. На другому місці розташувався представник ВО «Свобода» Руслан Кошулинський – 28,88%. У бізнесмена Олександра Шевченка зараз 28,73%. Різниця між двома останніми кандидатами становить 53 голоси.

Кошулинський вже заявив про фальсифікації на дільниці. За його словами, велася нечесна гра, є низка кримінальних проваджень за підкуп виборців. Спостерігачі руху «Чесно» заявили про ймовірний підкуп виборців в Івано-Франківській області.

Окружна виборча комісія округу № 87 відправила на повторний підрахунок бюлетені із 14 дільничних виборчих комісії. Причиною такого рішення стала фіксація пошкодження цілісності упаковки бюлетенів. К

Зазначимо, що близько 2-ї години ночі 30 березня з’явилось повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу. Там якраз тривав підрахунок голосів проміжних виборів. Поліція шукає особу, яка повідомила неправдиву інформацію про замінування.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.